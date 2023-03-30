Novo ataque a tiros deixa um morto e um ferido em Ulisses Guimarães

Homem morto a tiros em Ulisses Guimarães, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

TV Gazeta, os suspeitos teriam chegado ao local em duas motos e um carro. As pessoas correram enquanto eles atiravam. Mateus Gonçalves Santos morreu no local, e o rapaz baleado – que não teve nome divulgado – foi levado para um hospital. O Um jovem de 22 anos foi morto a tiros e outro, de 27 anos, ficou ferido e precisou ser socorrido após disparos de arma de fogo na manhã desta quinta-feira (30) no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha . Segundo apuração do repórter Diony Silva, da, os suspeitos teriam chegado ao local em duas motos e um carro. As pessoas correram enquanto eles atiravam. Mateus Gonçalves Santos morreu no local, e o rapaz baleado – que não teve nome divulgado – foi levado para um hospital. O bairro já foi alvo de ataque nesta semana, deixando três baleados

Mateus Gonçalves Santos foi morto em Ulisses Guimarães, em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 8h40 para verificar a informação de um homicídio no bairro. Chegando ao local, foi constatada a morte do jovem de 22 anos. O outro indivíduo, de 27 anos, estava ferido quando foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Farias. Não há informações sobre estado de saúde dele.

Ainda segundo a PM, buscas estão sendo realizadas na região, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

Também procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento nenhum suspeito foi detido.

O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Sete baleados e um morto: semana com muitos tiros na região

A região começou a semana com a presença da polícia. Na segunda-feira (27), pelo menos três pessoas foram baleadas em Barramares, bairro vizinho a Ulisses Guimarães. Os atiradores estavam em um Fiat Uno preto. As vítimas foram dois homens de 22 e 29 anos e um adolescente de 15.

Na tarde de terça-feira (28), dois homens foram baleados em Ulisses Guimarães após suspeitos em uma motocicleta passarem atirando. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram socorridas pelos próprios moradores até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra. Áudio gravado (acima) por moradores mostra a quantidade de disparos de arma de fogo na região.