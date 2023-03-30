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Vila Velha

Novo ataque a tiros deixa um morto e um ferido em Ulisses Guimarães

Segundo testemunhas, o crime teria sido cometido por quatro suspeitos que estavam em duas motocicletas, que teriam chegado ao local, atirado contra os dois jovens e fugido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2023 às 11:59

Publicado em 30 de Março de 2023 às 11:59

Homem morto a tiros em Ulisses Guimarães, em Vila Velha
Homem morto a tiros em Ulisses Guimarães, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
Um jovem de 22 anos foi morto a tiros e outro, de 27 anos, ficou ferido e precisou ser socorrido após disparos de arma de fogo na manhã desta quinta-feira (30) no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Segundo apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, os suspeitos teriam chegado ao local em duas motos e um carro. As pessoas correram enquanto eles atiravam. Mateus Gonçalves Santos morreu no local, e o rapaz baleado – que não teve nome divulgado – foi levado para um hospital. O bairro já foi alvo de ataque nesta semana, deixando três baleados.
Mateus Gonçalves Santos foi morto em Ulisses Guimarães, em Vila Velha
Mateus Gonçalves Santos foi morto em Ulisses Guimarães, em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal
A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 8h40 para verificar a informação de um homicídio no bairro. Chegando ao local, foi constatada a morte do jovem de 22 anos. O outro indivíduo, de 27 anos, estava ferido quando foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Farias. Não há informações sobre estado de saúde dele.
Ainda segundo a PM, buscas estão sendo realizadas na região, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.
Também procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento nenhum suspeito foi detido. 
O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Sete baleados e um morto: semana com muitos tiros na região

A região começou a semana com a presença da polícia. Na segunda-feira (27), pelo menos três pessoas foram baleadas em Barramares, bairro vizinho a Ulisses Guimarães. Os atiradores estavam em um Fiat Uno preto. As vítimas foram dois homens de 22 e 29 anos e um adolescente de 15.
Na tarde de terça-feira (28), dois homens foram baleados em Ulisses Guimarães após suspeitos em uma motocicleta passarem atirando. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram socorridas pelos próprios moradores até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra. Áudio gravado (acima) por moradores mostra a quantidade de disparos de arma de fogo na região.
Com a ocorrência desta quinta (30), a região de Ulisses Guimarães soma 7 pessoas baleadas em menos de uma semana, sendo que uma delas morreu.

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