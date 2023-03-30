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Em investigação

Homem é encontrado morto e com pés amarrados em rio em Muniz Freire

Vítima estava sem identificação e corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim; crime é Investigado

Publicado em 30 de Março de 2023 às 13:51

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 mar 2023 às 13:51
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi encontrado morto e com os pés amarrados no final da manhã desta quarta-feira (29), dentro do Rio Braço Norte, na localidade de São Pedro, em Muniz Freire, Região do Caparaó. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava sem documentos. O caso é investigado pela delegacia do município.
Segundo a PM, militares foram acionados às 11h40. Populares contaram aos policiais que havia um corpo no rio próximo ao distrito de São Pedro. No local, a equipe acionou a perícia da Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros.
Polícia Civil disse que, após a retirada do homem da água, a perícia realizou os trabalhos e encaminhou o corpo ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado para os familiares. A corporação não deu detalhes sobre a investigação do caso.

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