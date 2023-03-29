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Crime no Caparaó

Mulher é presa suspeita de matar marido dentro de casa em Guaçuí

Suspeita de 44 anos disse a um parente da vítima, de 63 anos, que casa estava com sinais de sangue porque o marido havia caído e se machucado; ela foi presa nesta terça (28)

Publicado em 29 de Março de 2023 às 10:33

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 mar 2023 às 10:33
SML de Cachoeiro de Itapemirim
SML de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Matheus Passos
Uma mulher de 44 anos foi presa nesta terça-feira (28) suspeita de matar, a facadas, o marido de 63 anos na localidade de Córrego do Sossego, zona rural de Guaçuí, na Região do Caparaó. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (27) e foi descoberto após um familiar da vítima, que reside próximo à casa, ir à residência.
Segundo a Polícia Militar, a suspeita do crime foi presa próximo à residência do casal na manhã desta terça-feira. Policiais militares foram acionados por volta das 22h30 e, no local, um familiar da vítima contou à equipe que ouviu gritos vindos da casa, mas, por conta do constante consumo de bebidas alcoólicas e brigas entre casal, não achou que era algo grave.
Segundo o parente, depois, ao passar perto da casa, ele observou um silêncio no local e, em seguida, a esposa da vítima chegou dizendo que o marido teria caído e se machucado. Na residência, a testemunha observou haver sinais de sangue por toda a casa e viu o homem com um ferimento no pescoço, deitado na cama.
O familiar ligou para a polícia e, neste momento, a esposa da vítima e outro homem, que também residia na casa, fugiram. A reportagem de A Gazeta questionou, mas não foram divulgados detalhes sobre quem seria esse outro morador da residência.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo, encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A mulher, segundo a corporação, foi presa após receberem a informação que ela havia retornado ao local do crime.  Em depoimento, ela confessou o crime. Disse que o casal estava em casa bebendo e após uma discussão ela teria desferido um golpe no pescoço da vítima com uma faca de cozinha. Após o crime, ela fugiu.
O casal estava junto há 10 anos. A suspeita foi autuada por homicídio qualificado por motivo fútil e foi encaminhada para o Centro Provisório Feminino de Cachoeiro de Itapemirim. A arma do crime foi apreendida pela polícia. 
Armado crime foi apreendida pela Polícia Civil
Armado crime foi apreendida pela Polícia Civil Crédito: Divulgação/ PCES

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