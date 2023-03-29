Polícia identifica e busca suspeito que abandonou corpo em moto em Guarapari

Inicialmente, a Polícia Militar informou que foi acionada com a informação de que havia um homem ferido e desacordado na garupa de uma moto. O caso, no sábado (25), foi registrado pela Polícia Civil como encontro de cadáver.

Em uma nova nota divulgada nesta terça-feira (28), a PCES informou que as investigações da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari estão em andamento.

"Após as primeiras diligências, foi apurado que o crime trata-se de homicídio", diz a nota.

Imagens de videomonitoramento flagram homem levando corpo em moto Crédito: Divulgação

Segundo o delegado Franco Malini, titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, a vítima também foi identificada. O nome não foi divulgado. Sobre o autor do crime, o titular da DHPP de Guarapari detalhou que a polícia chegou a apurar onde o homem estava e ir até o local. O principal suspeito, porém, fugiu.