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Assassinato

Polícia identifica e busca suspeito que abandonou corpo em moto em Guarapari

Como apurado pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil agora investiga o abandono do corpo como homicídio e já identificou o autor do crime
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

29 mar 2023 às 09:27

Publicado em 29 de Março de 2023 às 09:27

Polícia Civil procura, desde o último sábado (25), o homem que abandonou um corpo em cima de uma moto à beira do asfalto no bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari. Imagens mostram que o suspeito chegou, deixou a moto e mexeu no corpo, levado por ele até o local. Ele ainda apontou uma arma para um morador que passava na calçada do outro lado da rua. Como apurado pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil agora investiga o abandono do corpo como homicídio e já identificou o autor do crime. O nome do suspeito não foi divulgado. 
Inicialmente, a Polícia Militar informou que foi acionada com a informação de que havia um homem ferido e desacordado na garupa de uma moto. O caso, no sábado (25), foi registrado pela Polícia Civil como encontro de cadáver.
Em uma nova nota divulgada nesta terça-feira (28), a PCES informou que as investigações da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari estão em andamento.
"Após as primeiras diligências, foi apurado que o crime trata-se de homicídio", diz a nota.
Imagens de videomonitoramento flagram homem levando corpo em moto
Imagens de videomonitoramento flagram homem levando corpo em moto Crédito: Divulgação
Segundo o delegado Franco Malini, titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, a vítima também foi identificada. O nome não foi divulgado. Sobre o autor do crime, o titular da DHPP de Guarapari detalhou que a polícia chegou a apurar onde o homem estava e ir até o local. O principal suspeito, porém, fugiu.
"Ele estava escondido em um sítio, em Guarapari. Nossa equipe foi ao local nesta segunda-feira (27), mas ele conseguiu fugir pela mata. As buscas continuam"
Franco Malini - Delegado titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari

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