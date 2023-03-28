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Droga de luxo?

Cocaína embalada com marca de grife francesa é apreendida na Serra

Os 27 quilos da pasta base do entorpecente estava em um Fiat Toro abordado em uma fiscalização na tarde desta terça-feira (28), pouco antes do posto da PRF na BR 101

Publicado em 28 de Março de 2023 às 18:59

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

28 mar 2023 às 18:59
Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 27 quilos de pasta base de cocaína na BR 101, no município da Serra, na tarde desta terça-feira (28). A droga estava escondida em um Fiat Toro. O que chamou a atenção dos agentes, foi a "embalagem" utilizada para envelopar o entorpecente: estampada com emblemas e o símbolo da marca de luxo francesa Louis Vuitton, mundialmente conhecida pelo refinamento e alto valor dos produtos, como bolsas e carteiras.
De acordo com informações iniciais repassadas pela PRF, o veículo foi abordado na BR 101 e seria alugado de uma locadora localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais. O carro foi conduzido para a Sede Operacional da PRF para que ser desmontado e feita a retirada dos produtos ilícitos.
PRF apreende pasta base de cocaína embalado com marca de luxo
Os tabletes de pasta base estavam embalados com um papel com emblemas da marca francesa Crédito: Divulgação | Polícia Rodoviária Federal
O motorista, de 42 anos, assumiu ter recebido R$ 5 mil para transportar a droga, que seria entregue em um quiosque na orla de Vila Velha. Dentro do carro também estava uma mulher, de 25 anos, que disse ser uma amiga do condutor e que não sabia sobre os entorpecentes.
Ainda segundo a PRF, durante a abordagem ao veículo, o condutor demonstrou incomodado com a fiscalização, o que fez com que a equipe realizasse uma verificação com uso de cães farejadores. 
Cocaína embalada com marca de grife francesa é apreendida na Serra
PRF apreende pasta base de cocaína embalado com marca de luxo
A droga estava estava escondida no Fiat Toro e tem origem paraguaia Crédito: Divulgação | Polícia Rodoviária Federal
Segundo a PRF, pelo fato da cocaína ter origem internacional (veio do Paraguai), o veículo, os tabletes da droga e o casal foram, encaminhados para a Polícia Federal, em Vila Velha, para os procedimentos legais. Em situações semelhantes, mas com origem nacional, o encaminhamento seria para a Delegacia Regional da Serra.  

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