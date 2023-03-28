A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 27 quilos de pasta base de cocaína na BR 101, no município da Serra, na tarde desta terça-feira (28). A droga estava escondida em um Fiat Toro. O que chamou a atenção dos agentes, foi a "embalagem" utilizada para envelopar o entorpecente: estampada com emblemas e o símbolo da marca de luxo francesa Louis Vuitton, mundialmente conhecida pelo refinamento e alto valor dos produtos, como bolsas e carteiras.
De acordo com informações iniciais repassadas pela PRF, o veículo foi abordado na BR 101 e seria alugado de uma locadora localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais. O carro foi conduzido para a Sede Operacional da PRF para que ser desmontado e feita a retirada dos produtos ilícitos.
O motorista, de 42 anos, assumiu ter recebido R$ 5 mil para transportar a droga, que seria entregue em um quiosque na orla de Vila Velha. Dentro do carro também estava uma mulher, de 25 anos, que disse ser uma amiga do condutor e que não sabia sobre os entorpecentes.
Ainda segundo a PRF, durante a abordagem ao veículo, o condutor demonstrou incomodado com a fiscalização, o que fez com que a equipe realizasse uma verificação com uso de cães farejadores.
Cocaína embalada com marca de grife francesa é apreendida na Serra
Segundo a PRF, pelo fato da cocaína ter origem internacional (veio do Paraguai), o veículo, os tabletes da droga e o casal foram, encaminhados para a Polícia Federal, em Vila Velha, para os procedimentos legais. Em situações semelhantes, mas com origem nacional, o encaminhamento seria para a Delegacia Regional da Serra.