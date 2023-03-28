Cocaína embalada com marca de grife francesa é apreendida na Serra

Ainda segundo a PRF, durante a abordagem ao veículo, o condutor demonstrou incomodado com a fiscalização, o que fez com que a equipe realizasse uma verificação com uso de cães farejadores.

Segundo a PRF, pelo fato da cocaína ter origem internacional (veio do Paraguai), o veículo, os tabletes da droga e o casal foram, encaminhados para a Polícia Federal, em Vila Velha, para os procedimentos legais. Em situações semelhantes, mas com origem nacional, o encaminhamento seria para a Delegacia Regional da Serra.