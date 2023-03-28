Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No Sul do ES

Estudante de 13 anos desaparece em Cachoeiro e família pede ajuda

Mycaela Alves Corrêa foi vista pela família pela última vez no domingo (26), no bairro Rubem Braga; polícia investiga o desaparecimento

Publicado em 28 de Março de 2023 às 17:49

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

28 mar 2023 às 17:49

Atualização

29/03/2023 - 11:40
Após a publicação da matéria, a família de Mycaela informou, na manhã desta quarta-feira (29), que a adolescente foi encontrada durante a madrugada em uma rua no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, e está bem. 
A jovem Mycaela Alves Corrêa, de 13 anos, está desaparecida desde o início da noite do último domingo (26). Ela saiu da casa em que mora, no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, após ter um desentendimento com a mãe e não foi mais encontrada.
A mãe da adolescente, Fernanda Alves, disse que a filha saiu de casa por volta das 18h50. “Ela não queria ir para igreja comigo, então fechei o trinco, ela me empurrou e saiu. Fui atrás e ela desapareceu, já rodei tudo e não a encontrei”, contou.
Há um mês, Mycaela queria namorar um menino, porém a família dela não permitiu. Ela já havia saído de casa algumas vezes, mas sempre retornava no mesmo dia. “Já fui na casa do garoto, mas ela não estava lá”, falou a mãe.
Segundo a Polícia Civil (PC), as investigações estão em andamento, no entanto, até o momento a jovem não foi localizada. “Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”, divulgou.

Veja Também

Esposa pede ajuda para encontrar marido desaparecido na Serra

Adolescente de 15 anos desaparece após sair da casa da avó em Vitória

Família busca por adolescente desaparecida em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim desaparecidos ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados