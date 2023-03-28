Estudante de 13 anos desaparece em Cachoeiro e família pede ajuda

Atualização
29/03/2023 - 11:40
Após a publicação da matéria, a família de Mycaela informou, na manhã desta quarta-feira (29), que a adolescente foi encontrada durante a madrugada em uma rua no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, e está bem.
A jovem Mycaela Alves Corrêa, de 13 anos, está desaparecida desde o início da noite do último domingo (26). Ela saiu da casa em que mora, no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, após ter um desentendimento com a mãe e não foi mais encontrada.
A mãe da adolescente, Fernanda Alves, disse que a filha saiu de casa por volta das 18h50. “Ela não queria ir para igreja comigo, então fechei o trinco, ela me empurrou e saiu. Fui atrás e ela desapareceu, já rodei tudo e não a encontrei”, contou.
Há um mês, Mycaela queria namorar um menino, porém a família dela não permitiu. Ela já havia saído de casa algumas vezes, mas sempre retornava no mesmo dia. “Já fui na casa do garoto, mas ela não estava lá”, falou a mãe.
Segundo a Polícia Civil (PC), as investigações estão em andamento, no entanto, até o momento a jovem não foi localizada. “Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”, divulgou.