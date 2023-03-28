Estudante de 13 anos desaparece em Cachoeiro e família pede ajuda

Após a publicação da matéria, a família de Mycaela informou, na manhã desta quarta-feira (29), que a adolescente foi encontrada durante a madrugada em uma rua no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, e está bem.

A mãe da adolescente, Fernanda Alves, disse que a filha saiu de casa por volta das 18h50. “Ela não queria ir para igreja comigo, então fechei o trinco, ela me empurrou e saiu. Fui atrás e ela desapareceu, já rodei tudo e não a encontrei”, contou.

Há um mês, Mycaela queria namorar um menino, porém a família dela não permitiu. Ela já havia saído de casa algumas vezes, mas sempre retornava no mesmo dia. “Já fui na casa do garoto, mas ela não estava lá”, falou a mãe.