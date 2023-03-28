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Vila Velha

Incêndio destrói cozinha de restaurante na Praia da Costa

Proprietário do estabelecimento de comida japonesa solicitou perícia para investigar como o fogo começou; caso ocorreu na tarde desta terça (28)

Publicado em 28 de Março de 2023 às 17:32

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

28 mar 2023 às 17:32
Um incêndio de grandes proporções destruiu a cozinha de um restaurante de comida japonesa na Praia da Costa, em Vila Velha, na tarde desta terça-feira (28). A fumaça pôde ser vista de longe (confira no vídeo acima).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, "as equipes foram acionadas e, no local, constataram um incêndio de grandes proporções, que destruiu completamente a cozinha do estabelecimento. Os militares realizaram o combate e extinguiram o fogo. Não houve vítimas".
A perícia foi acionada, a pedido da proprietária, e uma equipe esteve no local. Segundo a corporação, o prazo para conclusão do laudo é de 20 dias, prorrogáveis por mais 20.
Incêndio destrói cozinha de restaurante na Praia da Costa

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