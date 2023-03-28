Um incêndio de grandes proporções destruiu a cozinha de um restaurante de comida japonesa na Praia da Costa, em Vila Velha, na tarde desta terça-feira (28). A fumaça pôde ser vista de longe (confira no vídeo acima).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, "as equipes foram acionadas e, no local, constataram um incêndio de grandes proporções, que destruiu completamente a cozinha do estabelecimento. Os militares realizaram o combate e extinguiram o fogo. Não houve vítimas".
A perícia foi acionada, a pedido da proprietária, e uma equipe esteve no local. Segundo a corporação, o prazo para conclusão do laudo é de 20 dias, prorrogáveis por mais 20.
Incêndio destrói cozinha de restaurante na Praia da Costa