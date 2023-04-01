Pedestre morre após ser atropelado na BR 101 em Viana

De acordo com a Eco101, há uma passarela a cerca de 60 metros do local da ocorrência. Para atendimento foram acionados recursos da concessionária, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), perícia e Instituto Médico Legal (IML). Uma faixa da rodovia, no sentido Viana Sede, ficou interditada por mais de três horas, o que gerou um grande congestionamento na região.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem que estava no carro disse que não viu a vítima atravessando e por isso não conseguiu parar o carro a tempo. Uma testemunha relatou que a vítima estava no canteiro quando foi atropelada.
De acordo com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a vítima estava sem documentos e por isso não foi identificada. O homem que assumiu ser o motorista do carro falou que estava sozinho no veículo, mas a polícia vai apurar se outras pessoas estavam com ele. O teste do bafômetro deu negativo, mas os policiais encontraram no carro um copo térmico com um líquido que tinha o cheiro parecido com o de bebida alcoólica. Esse copo foi apreendido e vai passar por uma perícia.
Ainda segundo a reportagem da TV Gazeta, que esteve no local, com a pancada, a frente do carro ficou destruída e o airbag chegou a ser acionado. Estilhaços do veículo espalhados apontam que a vítima foi arrastada na rodovia.
A Polícia Civil informou que o corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.