Pedestre morre após ser atropelado na BR 101 em Viana

BR 101 em Viana Crédito: Eco101

Uma homem morreu atropelado ao atravessar a BR 101 , altura do bairro Primavera, em Viana , na manhã deste sábado (1°), por volta das 5h30. Segundo informações do Centro de Controle Operacional da Eco101, o atropelamento envolveu um veículo de passeio no km 299,1.

De acordo com a Eco101, há uma passarela a cerca de 60 metros do local da ocorrência. Para atendimento foram acionados recursos da concessionária, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), perícia e Instituto Médico Legal (IML). Uma faixa da rodovia, no sentido Viana Sede, ficou interditada por mais de três horas, o que gerou um grande congestionamento na região.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem que estava no carro disse que não viu a vítima atravessando e por isso não conseguiu parar o carro a tempo. Uma testemunha relatou que a vítima estava no canteiro quando foi atropelada.

De acordo com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a vítima estava sem documentos e por isso não foi identificada. O homem que assumiu ser o motorista do carro falou que estava sozinho no veículo, mas a polícia vai apurar se outras pessoas estavam com ele. O teste do bafômetro deu negativo, mas os policiais encontraram no carro um copo térmico com um líquido que tinha o cheiro parecido com o de bebida alcoólica. Esse copo foi apreendido e vai passar por uma perícia.

Ainda segundo a reportagem da TV Gazeta, que esteve no local, com a pancada, a frente do carro ficou destruída e o airbag chegou a ser acionado. Estilhaços do veículo espalhados apontam que a vítima foi arrastada na rodovia.