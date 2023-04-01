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Passarela fica a 60 metros do local

Pedestre morre após ser atropelado na BR 101 em Viana

Ocorrência foi na manhã deste sábado (1°) no km 299,1, na altura do bairro Primavera. Uma faixa da rodovia, no sentido Viana Sede, ficou interditada por mais de três horas

Publicado em 01 de Abril de 2023 às 10:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2023 às 10:11
Eco101 libera ao tráfego dois viadutos da BR-101 em Viana
BR 101 em Viana Crédito: Eco101
Uma homem morreu atropelado ao atravessar a BR 101, altura do bairro Primavera, em Viana, na manhã deste sábado (1°), por volta das 5h30. Segundo informações do Centro de Controle Operacional da Eco101, o atropelamento envolveu um veículo de passeio no km 299,1.
De acordo com a Eco101, há uma passarela a cerca de 60 metros do local da ocorrência. Para atendimento foram acionados recursos da concessionária, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), perícia e Instituto Médico Legal (IML). Uma faixa da rodovia, no sentido Viana Sede, ficou interditada por mais de três horas, o que gerou um grande congestionamento na região.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem que estava no carro disse que não viu a vítima atravessando e por isso não conseguiu parar o carro a tempo. Uma testemunha relatou que a vítima estava no canteiro quando foi atropelada.

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De acordo com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a vítima estava sem documentos e por isso não foi identificada. O homem que assumiu ser o motorista do carro falou que estava sozinho no veículo, mas a polícia vai apurar se outras pessoas estavam com ele. O teste do bafômetro deu negativo, mas os policiais encontraram no carro um copo térmico com um líquido que tinha o cheiro parecido com o de bebida alcoólica. Esse copo foi apreendido e vai passar por uma perícia.
Ainda segundo a reportagem da TV Gazeta, que esteve no local, com a pancada, a frente do carro ficou destruída e o airbag chegou a ser acionado. Estilhaços do veículo espalhados apontam que a vítima foi arrastada na rodovia. 
A Polícia Civil informou que o corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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