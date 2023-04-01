BR 101: acidente com caminhão de combustível interdita trecho em Iconha

Acidente com carreta e caminhão na altura do km 372 da BR 101, em Iconha Crédito: Leitor

Atualização O trecho foi liberado, segundo a PRF. O texto foi atualizado.

Um trecho da BR 101 foi interditado em Iconha , no Sul do Estado, após um caminhão com combustível tombar na manhã deste sábado (1º). No acidente, que também envolveu uma carreta que transportava um contêiner, uma vítima ficou encarcerada e houve o vazamento de cerca de cinco mil litros de álcool e gasolina. O trecho na altura do km 372 ficou totalmente fechado até o início da tarde, depois teve o tráfego parcialmente liberado e por volta das 17h30, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista foi aberta para funcionar nos dois sentidos.

O órgão informou que às 6h38 foi feita a interdição total da via em razão do vazamento de combustível, do trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros no local e do isolamento da cena. Foram oito horas de pista fechada.

De acordo com a Eco101, concessionária responsável pela rodovia, a Polícia Rodoviária Federal (PFR) e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Um dos motoristas envolvidos foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. “Por questões de segurança, o Corpo de Bombeiros isolou a área, visto que o caminhão está carregado de combustível”, informou por nota.

Acidente com carreta e caminhão na altura do km 372 da BR 101, em Iconha. Crédito: PRF

Ainda de acordo com a Eco101, além do caminhão com combustível, uma carreta também se envolveu no acidente, mas a ocorrência ainda está em andamento, por isso não há informações.

O órgão entrou em contato com a empresa responsável pelo produto perigoso e afirmou que estão enviando os recursos necessários para realizar o transbordo da carga.

A Polícia Militar de Iconha informou que enquanto o local ficava fechado ou parcialmente interditado quem conhecia a região estava fazendo desvios pela zona rural.

A Eco101, em nota, comunicou que as condições de tráfego são atualizadas pelos canais da concessionária no Twitter, Telegram e Painéis de Mensagens Variáveis. "Condições de outras rodovias do Estado devem ser consultadas junto aos entes responsáveis por essas vias", complementou.