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Tráfego liberado

BR 101: acidente com caminhão de combustível interdita trecho em Iconha

O acidente, que envolveu também uma carreta que transportava um contêiner, foi no início da manhã deste sábado (1°), na altura do km 372. Por volta das 17h30, trânsito foi totalmente liberado pelas autoridades

Publicado em 01 de Abril de 2023 às 09:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2023 às 09:19
BR 101
Acidente com carreta e caminhão na altura do km 372 da BR 101, em Iconha Crédito: Leitor

Atualização

01/04/2023 - 6:34
O trecho foi liberado, segundo a PRF. O texto foi atualizado.
Um trecho da BR 101 foi interditado em Iconha, no Sul do Estado, após um caminhão com combustível tombar na manhã deste sábado (1º). No acidente, que também envolveu uma carreta que transportava um contêiner, uma vítima ficou encarcerada e houve o vazamento de cerca de cinco mil litros de álcool e gasolina. O trecho na altura do km 372 ficou totalmente fechado até o início da tarde, depois teve o tráfego parcialmente liberado e por volta das 17h30, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista foi aberta para funcionar nos dois sentidos.
O órgão informou que às 6h38 foi feita  a interdição total da via em razão do vazamento de combustível, do trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros no local e do isolamento da cena.  Foram oito horas de pista fechada.
De acordo com a Eco101, concessionária responsável pela rodovia, a Polícia Rodoviária Federal (PFR) e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Um dos motoristas envolvidos foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. “Por questões de segurança, o Corpo de Bombeiros isolou a área, visto que o caminhão está carregado de combustível”, informou por nota.
Acidente
Acidente com carreta e caminhão na altura do km 372 da BR 101, em Iconha. Crédito: PRF
Ainda de acordo com a Eco101, além do caminhão com combustível, uma carreta também se envolveu no acidente, mas a ocorrência ainda está em andamento, por isso não há informações.
O órgão entrou em contato com a empresa responsável pelo produto perigoso e afirmou que estão enviando os recursos necessários para realizar o transbordo da carga.
A Polícia Militar de Iconha informou que enquanto o local ficava fechado ou parcialmente interditado quem conhecia a região estava fazendo desvios pela zona rural.
A Eco101, em nota, comunicou que as condições de tráfego são atualizadas pelos canais da concessionária no Twitter, Telegram e Painéis de Mensagens Variáveis. "Condições de outras rodovias do Estado devem ser consultadas junto aos entes responsáveis por essas vias", complementou.
A reportagem tentou entrar em contato com a empresa responsável pelo caminhão com combustível, mas não obteve sucesso.

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