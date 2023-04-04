Mulheres vítimas de violência terão atendimento 24h em delegacias do ES

3ªDelegacia Regional de Laranjeiras, Serra Crédito: Ricardo Medeiros

As mulheres vítimas de violência vão ter atendimento 24h nas delegacias regionais do Espírito Santo – que já funcionam em regime de plantão – que também funcionam aos finais de semana. Os espaços especializados serão chamados de "Salas Marias", segundo informou o delegado-chefe da Polícia Civil, delegado José Darcy Arruda, em entrevista à CBN Vitória na manhã desta terça-feira (4).

Arruda explicou que, inicialmente, durante a noite e aos domingos e feriados, o atendimento às vítimas de violência permanecerá como já vinha funcionando: as vítimas são atendidas nas delegacias regionais e, no caso da Grande Vitória, são encaminhadas ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória, única unidade especializada para mulheres que funciona 24 horas.

A previsão é que o projeto-piloto das salas especializadas comece pela cidade de Cariacica, mas ainda não tem data prevista para ser iniciado.

A informação sobre a previsão das salas voltadas a esse tipo de atendimento no Espírito Santo foi confirmada no mesmo dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a Lei 14.541, que prevê o funcionamento 24 horas por dia, incluindo domingos e feriados, para as delegacias da mulher em todo o país. O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (4).

Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil

As Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam) têm como finalidade o atendimento de todas as mulheres que tenham sido vítimas de violência doméstica e familiar, crimes contra a dignidade sexual.

No Espírito Santo, 13 delegacias funcionam das 8h às 18h nas cidades de Vitória, Aracruz, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana e Vila Velha. Confira aqui os endereços e telefones

A lei que amplia o horário e dias de funcionamento das delegacias foi proposta em 2020 pelo senador Rodrigo Cunha (União-AL) e aprovada pelo Senado no início de março.