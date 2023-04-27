Carro capota após atingir caminhão e outro veículo em Jardim da Penha

Uma mulher ficou ferida após perder o controle da direção do carro e bater em um caminhão e em outro automóvel – que estavam parados. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (27), na Avenida Anísio Fernandes Coelho, em Jardim da Penha, Vitória. Após a batida, o veículo subiu no canteiro central da via e capotou.
Agentes do Grupamento de Trânsito da Guarda Municipal de Vitória interditaram a via – que já foi liberada – e prestaram assistência na ocorrência.
De acordo com a Polícia Militar, a motorista ficou ferida, mas com a ajuda de populares conseguiu sair do veículo. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para um hospital, que não foi informado.
Ainda de acordo com a PM, a ocorrência segue em andamento e, no momento, não há mais detalhes.