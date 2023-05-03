Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Mucuri

Com CNH suspensa, motorista bebe, atropela menina e acaba preso em Cariacica

Homem confessou ter ingerido bebida alcoólica e ainda bateu em um carro e no muro de uma casa; acidente aconteceu nessa terça-feira (2), no bairro Mucuri
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2023 às 09:20

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 09:20

Nilo dos Santos Dobrovoski, de 69 anos, já tinha sido detido por dirigir embriagado há cerca de três anos
Nilo dos Santos Dobrovoski, de 69 anos, já tinha sido detido por dirigir embriagado há cerca de três anos Crédito: Fernando Estevão
Após ingerir bebida alcoólica, um motorista de 69 anos saiu dirigindo pelas ruas de Cariacica e só parou ao atropelar uma menina na calçada, bater em um carro estacionado e atingir o muro de uma casa. A sequência de acidentes aconteceu no bairro Mucuri, na tarde dessa terça-feira (2).
De acordo com o boletim da Polícia Militar, Nilo dos Santos Dobrovoski trafegava na Avenida Santa Luzia quando tudo ocorreu. No local, ele admitiu aos policiais ter bebido cachaça e disse ter se "assustado com a curva, perdendo o controle do carro e invadindo a calçada", onde estava uma adolescente de 14 anos.
Nesta quarta-feira (3), a estudante Yasmin Rodrigues contou que aguardava um ônibus no momento do acidente. "Vi o carro vindo na minha direção e só tive tempo de pular para o lado para ele não me acertar em cheio", disse, em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.
Yasmin Rodrigues, de 14 anos, ficou ferida na perna devido ao atropelamento em Cariacica
Yasmin Rodrigues, de 14 anos, ficou ferida na perna devido ao atropelamento em Cariacica Crédito: Fernando Estevão
Quando os policiais chegaram, a garota já havia sido socorrida por familiares ao Pronto-Atendimento (PA) de Alto Laje. Ela sofreu ferimentos leves nas pernas e já estava bem na própria terça-feira (2). O motorista, por sua vez, machucou o nariz, mas não quis atendimento médico.
Pai da vítima, o motorista Moisés Meneguci descobriu o que tinha acontecido por telefone. "Quando eu recebi a ligação do meu vizinho, dizendo que a minha filha tinha sofrido um acidente, tive medo de ela ficar com uma sequela para o resto da vida. Foi muito angustiante", desabafou.
Conforme o boletim da Polícia Militar, o condutor do automóvel estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa desde fevereiro de 2022 – ou seja, não poderia estar dirigindo, ainda que estivesse sóbrio. No local do acidente, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.
"O estado de embriaguez (do motorista) era nítido, apresentando dificuldade de equilíbrio, odor etílico e fala alterada"
Polícia Militar - Boletim de ocorrência
O dono do carro atingido no acidente não quis gravar entrevista, mas disse à TV Gazeta que deve gastar cerca de R$ 5 mil para consertar o veículo e que precisou deixar a casa onde mora – a que teve o muro atingido – devido a uma orientação da Defesa Civil, visto que a batida danificou uma coluna estrutural.
Acidente aconteceu na tarde dessa terça-feira (2), no bairro Mucuri, em Cariacica
Acidente aconteceu na tarde dessa terça-feira (2), no bairro Mucuri, em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta
O automóvel dirigido por Nilo dos Santos Dobrovoski foi liberado a um conhecido, enquanto ele foi levado à Delegaria Regional de Cariacica. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado por lesão corporal culposa e por dirigir embriagado. Ele foi conduzido ao Centro de Triagem de Viana.
Ao ser questionado nesta quarta-feira (3), Nilo confirmou que tinha bebido em um bar antes de dirigir e que esta não é a primeira vez que age assim. "Eu estava indo para casa, quando passei naquela rua, me perdi e dei a pancada no muro. Da outra vez, há uns três anos, eu paguei fiança e fui embora", disse.
Com CNH suspensa, motorista bebe, atropela menina e acaba preso em Cariacica

Atualização

03/05/2023 - 12:41
A TV Gazeta entrevistou a vítima, o pai dela e o motorista do carro envolvido no atropelamento. O texto foi atualizado.

Veja Também

Motoboy reage a assalto e toma arma de suspeito em Vila Velha; veja vídeo

Briga de trânsito pode ser o motivo da morte de caminhoneiro em Sooretama

Carro com 12 pessoas dentro é flagrado na BR 101 e foragido acaba preso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Cariacica Polícia Civil Polícia Militar Bebida Alcoólica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Irmão' de Bolsonaro e inspiração para a direita radical, Orbán perde eleição após 16 anos na Hungria
Imagem de destaque
Influencer mostra bom-humor ao ficar preso em banheiro do Cais das Artes; vídeo
Imagem BBC Brasil
Após acordo de paz fracassar, Trump ameaça 'bloquear' Estreito de Ormuz e Irã fala em resposta 'severa'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados