Com CNH suspensa, motorista bebe, atropela menina e acaba preso em Cariacica

Nilo dos Santos Dobrovoski, de 69 anos, já tinha sido detido por dirigir embriagado há cerca de três anos Crédito: Fernando Estevão

Após ingerir bebida alcoólica, um motorista de 69 anos saiu dirigindo pelas ruas de Cariacica e só parou ao atropelar uma menina na calçada, bater em um carro estacionado e atingir o muro de uma casa. A sequência de acidentes aconteceu no bairro Mucuri, na tarde dessa terça-feira (2).

De acordo com o boletim da Polícia Militar , Nilo dos Santos Dobrovoski trafegava na Avenida Santa Luzia quando tudo ocorreu. No local, ele admitiu aos policiais ter bebido cachaça e disse ter se "assustado com a curva, perdendo o controle do carro e invadindo a calçada", onde estava uma adolescente de 14 anos.

Nesta quarta-feira (3), a estudante Yasmin Rodrigues contou que aguardava um ônibus no momento do acidente. "Vi o carro vindo na minha direção e só tive tempo de pular para o lado para ele não me acertar em cheio", disse, em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.

Yasmin Rodrigues, de 14 anos, ficou ferida na perna devido ao atropelamento em Cariacica Crédito: Fernando Estevão

Quando os policiais chegaram, a garota já havia sido socorrida por familiares ao Pronto-Atendimento (PA) de Alto Laje. Ela sofreu ferimentos leves nas pernas e já estava bem na própria terça-feira (2). O motorista, por sua vez, machucou o nariz, mas não quis atendimento médico.

Pai da vítima, o motorista Moisés Meneguci descobriu o que tinha acontecido por telefone. "Quando eu recebi a ligação do meu vizinho, dizendo que a minha filha tinha sofrido um acidente, tive medo de ela ficar com uma sequela para o resto da vida. Foi muito angustiante", desabafou.

Conforme o boletim da Polícia Militar, o condutor do automóvel estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa desde fevereiro de 2022 – ou seja, não poderia estar dirigindo, ainda que estivesse sóbrio. No local do acidente, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.

"O estado de embriaguez (do motorista) era nítido, apresentando dificuldade de equilíbrio, odor etílico e fala alterada" Polícia Militar - Boletim de ocorrência

O dono do carro atingido no acidente não quis gravar entrevista, mas disse à TV Gazeta que deve gastar cerca de R$ 5 mil para consertar o veículo e que precisou deixar a casa onde mora – a que teve o muro atingido – devido a uma orientação da Defesa Civil, visto que a batida danificou uma coluna estrutural.

Acidente aconteceu na tarde dessa terça-feira (2), no bairro Mucuri, em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta

O automóvel dirigido por Nilo dos Santos Dobrovoski foi liberado a um conhecido, enquanto ele foi levado à Delegaria Regional de Cariacica. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado por lesão corporal culposa e por dirigir embriagado. Ele foi conduzido ao Centro de Triagem de Viana.

Ao ser questionado nesta quarta-feira (3), Nilo confirmou que tinha bebido em um bar antes de dirigir e que esta não é a primeira vez que age assim. "Eu estava indo para casa, quando passei naquela rua, me perdi e dei a pancada no muro. Da outra vez, há uns três anos, eu paguei fiança e fui embora", disse.

Your browser does not support the audio element. Com CNH suspensa, motorista bebe, atropela menina e acaba preso em Cariacica