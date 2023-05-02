Otávio Aldrigues de Oliveira, caminhoneiro de 22 anos que morreu após o veículo sair da pista na BR 101, em Sooretama Crédito: Redes sociais | Leitor A Gazeta

“A hipótese mais plausível é essa (briga de trânsito). As investigações ainda estão no início, mas com grande possibilidade de ser uma briga de trânsito. As diligências continuam para a obtenção de imagens e testemunhas”, afirma o delegado de Sooretama, Eudson Ferreira Bento, para o repórter Tiago Félix da TV Gazeta Norte.

O caso

Otávio transportava frutas da Bahia para o Rio de Janeiro quando o crime ocorreu. Segundo a apuração da TV Gazeta Norte com a PC, o caminhoneiro perdeu o controle do veículo, que tombou, após ser atingido pelos disparos, no km 116 sul da BR 101, em Sooretama.

Otávio chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital Estadual Roberto Alves Silvares, em São Mateus, para onde foi levado na madrugada do último sábado (29). Na ocasião, o socorro não relatou ferimento por arma de fogo. O corpo do rapaz foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser feito o exame cadavérico.

Your browser does not support the audio element. Briga de trânsito pode ser o motivo da morte de caminhoneiro em Sooretama

Segundo o delegado, houve informações desencontradas no início que dificultaram o trabalho da polícia. “No início houve informações desencontradas. A primeira é de que seria um acidente de trânsito, depois que seria um disparo de arma perdida. E agora, como linha mais plausível, homicídio”, afirma.

A Polícia Civil informa que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Sooretama e da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.

A corporação informa também que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

Jovem diz em áudio que levou tiro

No momento do crime, Otávio conversava com um amigo por áudio. Em determinado momento da conversa ele relata ter levado um tiro (confira abaixo). A gravação foi repassada para a reportagem de A Gazeta pela família do caminhoneiro.