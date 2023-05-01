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Crime na BR 101

Jovem diz em áudio que levou tiro antes de caminhão sair da pista no ES

Polícia Civil já investiga caso como homicídio; caminhoneiro de 22 anos foi socorrido às margens da rodovia, em Sooretama, e morreu após dar entrada no hospital

Publicado em 

01 mai 2023 às 15:09

Publicado em 01 de Maio de 2023 às 15:09

A Polícia Civil de Linhares já investiga como homicídio o caso do caminhoneiro de 22 anos que morreu após o veículo sair da pista na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. A informação foi confirmada pela corporação, após o surgimento de indícios que apontam para um atentado contra Otávio Aldrigues de Oliveira – entre eles, um áudio gravado pela vítima, que conversava com um amigo quando, de repente, relatou ter levado um tiro (confira acima). A gravação foi repassada pela família do caminhoneiro.
Otávio morreu no Hospital Estadual Roberto Alves Silvares, em São Mateus, para onde foi levado na madrugada do último sábado (29) após ser socorrido ferido, dentro do caminhão tombado às margens da BR 101, em Sooretama. Inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu o caso como suposta tentativa de homicídio – ocorrida antes do veículo se envolver no acidente – mas, segundo a corporação, o socorro foi providenciado e, na ocasião, não havia relatado ferimento por arma de fogo.
O jovem de 22 anos foi socorrido e levado para o hospital em São Mateus, onde faleceu após dar entrada. A Polícia Civil afirmou que foi acionada na manhã de sábado para recolher o corpo de Otávio na unidade hospitalar. O corpo do rapaz foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser feito o exame cadavérico. Na ocasião, a corporação ainda aguardava confirmação sobre a causa da morte, mas já havia começado a investigar o caso.
O acidente foi no km 116 da BR 101, sentido Sul. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que área de inteligência da corporação também estava realizando um levantamento para concluir os fatos.
Em conversa nesta segunda-feira (1º) com o repórter Tiago Félix, da TV Gazeta, o tio do jovem, Deiver Dias, informou que a família suspeita que o jovem tenha sido baleado em decorrência de alguma briga de trânsito. Ele disse que o sobrinho não tinha problemas com ninguém, nem histórico de confusões. Otávio deixou um filho de dois anos.
Otávio Aldrigues de Oliveira, caminhoneiro de 22 anos que morreu após o veículo sair da pista na BR 101, em Sooretama
Otávio Aldrigues de Oliveira, caminhoneiro de 22 anos que morreu após o veículo sair da pista na BR 101, em Sooretama Crédito: Redes sociais | Leitor A Gazeta
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o caso está sendo tratado como homicídio e segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Sooretama e da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. "Até o momento nenhum suspeito foi detido. Outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações", afirmou, em nota.
A corporação destacou ainda que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

Atualização

01/05/2023 - 6:03
Essa matéria foi atualizada com a informação de que a gravação foi repassada pela família do caminhoneiro.

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