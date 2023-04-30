Polícia investiga morte de jovem após caminhão sair da pista em Sooretama

A Polícia Civil investiga a morte de um jovem de 22 anos que estava em um caminhão que saiu da pista na BR 101, em Sooretama, na madrugada deste sábado (29). Inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que recebeu o caso suposta tentativa de homicídio – que teria ocorrido antes do veículo se envolver no acidente – mas, segundo a corporação, o socorro foi providenciado e não relatou ferimento por arma de fogo.
O jovem de 22 anos foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Roberto Alves Silvares, em São Mateus A Polícia Civil afirmou que foi acionado, na manhã de sábado, para recolher o corpo do rapaz na unidade hospitalar. De acordo com a corporação, a causa da morte ainda não foi confirmada.
O acidente foi no km 116 da BR 101, sentido Sul. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que área de inteligência da corporação ainda realiza um levantamento para concluir os fatos.
A Eco101, concessionária responsável pela rodovia, disse que também atuou na ocorrência, registrada como saída de pista de um caminhão no km 116, sentido Sul, com uma pessoa encaminhada ao hospital.
De acordo com a Polícia Civil, o corpo do jovem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser feito o exame cadavérico, que vai identificar a causa da morte. A corporação segue investigando o caso e aguarda resultado do laudo para saber a causa da morte.