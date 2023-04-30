Polícia investiga morte de jovem após caminhão sair da pista em Sooretama

caminhão sooretama Crédito: PRF

A Polícia Civil investiga a morte de um jovem de 22 anos que estava em um caminhão que saiu da pista na BR 101, em Sooretama, na madrugada deste sábado (29). Inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que recebeu o caso suposta tentativa de homicídio – que teria ocorrido antes do veículo se envolver no acidente – mas, segundo a corporação, o socorro foi providenciado e não relatou ferimento por arma de fogo.

O jovem de 22 anos foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Roberto Alves Silvares, em São Mateus A Polícia Civil afirmou que foi acionado, na manhã de sábado, para recolher o corpo do rapaz na unidade hospitalar. De acordo com a corporação, a causa da morte ainda não foi confirmada.

O acidente foi no km 116 da BR 101, sentido Sul. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que área de inteligência da corporação ainda realiza um levantamento para concluir os fatos.

A Eco101, concessionária responsável pela rodovia, disse que também atuou na ocorrência, registrada como saída de pista de um caminhão no km 116, sentido Sul, com uma pessoa encaminhada ao hospital.