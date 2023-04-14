Acidente entre carros em cruzamento deixa mulher ferida em Vila Velha

Acidente envolveu dois veículos no bairro Boa Vista, em Vila Velha, na manhã desta sexta (14) Crédito: Kaique Dias

Um acidente envolvendo dois carros deixou uma pessoa ferida no bairro Boa Vista, em Vila Velha , na manhã desta sexta-feira (14). A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Délio de Silva Britto com a Rua 7 de Junho, próximo ao fórum do município.

O repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, foi ao local do acidente e apurou que a motorista do Jeep Compass branco trafegava pela Avenida Délio Silva Britto e não parou no cruzamento com a rua 7 de Junho. A condutora contou à reportagem que não conseguiu visualizar a placa de "pare". O outro veículo, um Fiat Argo preto, que seguia pela rua 7 de Junho, acabou sendo atingido.

Com a colisão, o Fiat Argo foi arrastado contra um muro de um terreno na região e o Jeep Compass tombou de lado.

A motorista do Jeep Compass estava sozinha no carro e não ficou ferida. No Fiat Argo estavam o condutor, a esposa dele - que estava no carona e ficou presa às ferragens -, além do filho do casal no banco de trás. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a mulher foi resgatada do veículo e levada para um hospital no município.

Com a colisão, o Jeep Compass ficou virado e o Fiat Argo colidiu contra um muro Crédito: Kaique Dias

Em entrevista ao repórter, o inspetor Salomão, da Guarda Municipal de Vila Velha, disse que a via é bem sinalizada e que há duas placas de "pare" para quem segue pela Avenida Délio Silva Britto. Ainda segundo ele, a via de preferência no local é de quem segue pela rua 7 de Junho.

"Tudo indica que a motorista do Jeep avançou a placa, colidindo com o veículo que vinha no sentido contrário" Inspetor Salomão - Guarda Municipal de Vila Velha