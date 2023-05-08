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Centro cultural

Após 5 anos fechado, Teatro Carlos Gomes entra em obras a partir deste mês

Importante símbolo cultural do Espírito Santo vai receber melhoria geral na edificação, num investimento de R$ 20 milhões
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

08 mai 2023 às 16:00

Publicado em 08 de Maio de 2023 às 16:00

Teatro Carlos Gomes
Teatro Carlos Gomes, em Vitória Crédito: Governo do ES
Depois de mais de cinco anos fechado para passar por reparos e algumas promessas de reforma não cumpridas, o governo do Espírito Santo confirmou para a segunda quinzena deste mês de maio o começo das obras para recuperar o Teatro Carlos Gomes, importante símbolo cultural do Estado, localizado no Centro de Vitória. 
O início do serviço foi confirmado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), que informou ainda que a execução da obra já foi liberada pelo governo federal após passar por análise do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), por se tratar de patrimônio tombado. A previsão é que as intervenções durem dois anos, após iniciadas.
O teatro foi fechado em dezembro de 2017 por problemas no ar-condicionado e no telhado. Depois de passar por reparos, chegou a ser reaberto, no improviso, para eventos de setembro a dezembro de 2018.
A última promessa era de que a reforma sairia do papel ainda em 2022. Em junho do ano passado, o teatro chegou a receber a proteção de tapumes, após liberação de alvará pela Prefeitura de Vitória. Mas, em dezembro, cinco anos após o fechamento do espaço, foi anunciado o novo prazo de maio para o início das obras.

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As obras serão realizadas por meio de acordo de cooperação técnica entre o governo do Estado e o Instituto Modus Vivendi, com recursos provenientes da iniciativa privada, concedidos por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. Serão R$ 10 milhões da EDP e R$ 10 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Após reaberto, o Carlos Gomes contará com café, espaço expositivo, acessibilidade e modernização da estrutura.
O projeto de reforma e restauro foi aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura e contempla obras de melhoria geral na edificação, como tratamento acústico, climatização, instalações, modernização dos sistemas hidráulico e elétrico, equipamentos de segurança; acessibilidade aos diferentes níveis do teatro, inclusive, palco; um café no foyer superior aberto ao público e restauro nos elementos arquitetônicos e ornamentais do local.
O projeto arquitetônico teve investimento de R$ 337 mil em recursos do governo do Estado e foi supervisionado pela Gerência de Memória e Patrimônio da Secretaria da Cultura (Secult) e pelo Departamento de Edificações e Rodovias (DER).

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