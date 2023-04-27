Novo pacotão do governo do Estado prevê mudanças no saneamento básico da Capital Crédito: Pixabay

Viana e Com o objetivo de diminuir a perda d'água na região metropolitana, o governo do Estado anunciou nesta quinta-feira (27) algumas melhorias no sistema de abastecimento de Vitória Guarapari . A expectativa é substituir redes que apresentam vazamentos, evitar a instalação de ligações irregulares, entre outros.

O presidente da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) , Munir Abud, explicou durante uma solenidade no Palácio Anchieta, no Centro da Capital, que a demanda surgiu após um grande desperdício de água tratada, todos os anos, ser detectado pelo órgão.

"É um contrato que visa dar melhorias ao sistema de água. Ele combate ligações irregulares e também substituem redes envelhecidas ou violadas. O objetivo é não ter desperdício dentro da Cesan. Isso dá mais segurança hídrica, porque se há menos desperdício, mais água para nós", afirmou Abud.

Your browser does not support the audio element. ES investirá R$ 50 milhões em obras contra perda de água na Grande Vitória

Tipos de perdas d'água Perdas aparentes: furto de água, submedição; Perdas reais: vazamentos e extravasamentos de reservatórios.

Outros serviços previstos são substituição de hidrômetros, reforço de redes para melhorar o abastecimento e a instalação de equipamentos para equalizar a pressão – o que permite um transporte eficiente da água para as áreas de morro.

De acordo com o diretor de Engenharia e Meio Ambiente da Cesan, Pablo Andreão, cerca de 32% da água produzida pela companhia é perdida em Vitória – o que corresponde a 12,6 bilhões de litros por ano.

12,6 bilhões DE LITROS DE ÁGUA SÃO PERDIDOS POR ANO EM VITÓRIA

"As perdas de água em Vitória, hoje, já são 32% do que a gente produz. Estamos no padrão de metas, mas queremos mais. Com esse programa, chegaremos a 25%, que é um indicador de excelência", destacou.

Ao todo, para o projeto, serão investidos R$50 milhões apenas na Capital. Para contemplar os outros municípios da Grande Vitória, haverá um acréscimo de mais R$68,8 milhões, totalizando R$118,8 milhões em gastos. A previsão é que todos os serviços sejam concluídos até o final de 2024.

Confira as mudanças:

Substituição de redes com muitos vazamentos;

Reforço de redes para melhorar o abastecimento;

Instalação de equipamentos para equalizar a pressão;

Substituição de hidrômetros;

Telemetria em grandes consumidores;

Retirada de ligações irregulares.

Diretor de Engenharia e Meio Ambiente da Cesan, Pablo Andreão Crédito: Helio Filho/Secom

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