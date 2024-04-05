Cocaína soma 98% das drogas apreendidas em aeroporto e portos do ES

Apreensões em portos e aeroporto Crédito: Arte - Geraldo Neto

A venda desta cocaína para outros países, caso não tivesse sido apreendida, alcançaria cifras altas, entre R$ 40 milhões e R$ 720 milhões. O valor oscila de acordo com o preço do quilo, que vai de R$ 10 mil a R$ 180 mil, dependendo do grau de pureza.

Nos portos do Estado toda a droga localizada pela Polícia Federal foi cocaína, em volume que vem aumentando ao longo dos anos. É o que revelam informações obtidas pela Lei de Acesso à Informação, pela equipe do Fiquem Sabendo, agência de dados especializada no acesso a informações públicas.

O navio estava sendo monitorado pela Polícia Federal, em cooperação policial com outros países, que culminou em apreensões anteriores nos portos de Santos, Tenerife (Espanha) e Hamburgo. Uma denúncia alertou os policiais de que a embarcação estaria sendo usada para transportar drogas e entorpecentes do Brasil para a Europa

Outro caso de tráfico internacional foi registrado em 2022, quando 40 quilos de cocaína foram encontrados dentro de uma bolsa amarrada ao casco de um navio atracado em Portocel, em Aracruz, no litoral do Espírito Santo. O navio Raven Arrow levaria uma carga de celulose para a Holanda e sairia de Vitória com destino imediato ao exterior, sem parar em outro porto do Brasil.

Droga rara

Já no Aeroporto de Vitória houve variedade entre os entorpecentes apreendidos. Foram localizados quilos de cocaína — em volume maior —, além de haxixe e maconha.

Foi em meio aos passageiros que transitavam pelo aeroporto que foi encontrada uma droga considerada rara, a cocaína negra . Os 2,7 quilos estavam escondidos em uma mala, entre o forro e a armação metálica. O entorpecente foi descoberto por um cão farejador da Receita Federal.