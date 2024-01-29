Mergulhador do ES é condenado a quase 10 anos de prisão por tráfico de drogas

Mergulhador Lucas Vieira Donati, preso pela Polícia Federal em São Paulo durante operação contra tráfico internacional de drogas Crédito: Reprodução

A Gazeta teve acesso. O mergulhador capixaba Lucas Vieira Donati, preso pela Polícia Federal em maio de 2023, no âmbito da Operação Diver , foi condenado a 9 anos e 11 meses de prisão em regime fechado por tráfico internacional de drogas. Ele foi absolvido da acusação de associação para o tráfico, conforme consta na sentença proferida na última quinta-feira (25) a qualteve acesso.

Na avaliação do juiz federal Adérito Martins Nogueira Júnior, da 1ª Vara Criminal do Rio Grande do Sul, a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida, a presença de rastreadores nas bolsas nas quais a droga estava acondicionada e, sobretudo, o fato de o navio se destinar a Portugal, tornam indiscutível a transnacionalidade do crime.

Sobre o pedido para condenar Lucas por associação para o tráfico, o juiz afirma que os elementos probatórios não são suficientes para comprovar vínculo de natureza duradoura e estável entre os réus voltado para a prática do tráfico.

A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa do acusado. O espaço está aberto caso o advogado queira se manifestar.

Capixaba colocava drogas em navio

O caso tramita na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, onde as investigações foram iniciadas pela Polícia Federal de lá e houve a apreensão de 206 kg de cocaína no casco de um navio com destino ao porto de Setúbal, em Portugal.

Ficou constatado que Lucas teria sido o responsável por colocar drogas na caixa de mar do navio e exerceria essa tarefa na associação para o tráfico, tendo experiência em atividades de mergulho.

"O denunciado seria incumbido de inserir entorpecentes nos navios atracados em terminais portuários brasileiros, bem como retirá-los da caixa de mar de embarcações no exterior, mediante atividade de mergulho.", narra parte da sentença.

Mergulhador foi preso em 2023

Lucas foi preso em São Paulo sob a acusação de tráfico internacional de drogas. Na ocasião, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa onde ele residia, no bairro Tabuazeiro, em Vitória . No local, foram encontrados equipamentos de mergulho.