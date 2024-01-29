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Sentença proferida

Mergulhador do ES é condenado a quase 10 anos de prisão por tráfico de drogas

Investigado foi preso em maio de 2023 em São Paulo, pela Polícia Federal, por colocar cocaína nas caixas de mar em navios
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 jan 2024 às 12:13

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 12:13

Mergulhador Lucas Vieira Donati, preso pela Polícia Federal em São Paulo durante operação contra tráfico internacional de drogas
Mergulhador Lucas Vieira Donati, preso pela Polícia Federal em São Paulo durante operação contra tráfico internacional de drogas Crédito: Reprodução
O mergulhador capixaba Lucas Vieira Donati, preso pela Polícia Federal em maio de 2023, no âmbito da Operação Diver, foi condenado a 9 anos e 11 meses de prisão em regime fechado por tráfico internacional de drogas. Ele foi absolvido da acusação de  associação para o tráfico, conforme consta na sentença proferida na última quinta-feira (25) a qual A Gazeta teve acesso. 
Na avaliação do juiz federal Adérito Martins Nogueira Júnior, da 1ª Vara Criminal do Rio Grande do Sul, a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida, a presença de rastreadores nas bolsas nas quais a droga estava acondicionada e, sobretudo, o fato de o navio se destinar a Portugal, tornam indiscutível a transnacionalidade do crime. 
Sobre o pedido para condenar Lucas por associação para o tráfico, o juiz afirma que os elementos probatórios não são suficientes para comprovar vínculo de natureza duradoura e estável entre os réus voltado para a prática do tráfico. 
A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa do acusado. O espaço está aberto caso o advogado queira se manifestar.

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Como mergulhador e piloto preso no ES atuavam no tráfico internacional de drogas

Capixaba colocava drogas em navio 

O caso tramita na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, onde as investigações foram iniciadas pela Polícia Federal de lá e houve a apreensão de 206 kg de cocaína no casco de um navio com destino ao porto de Setúbal, em Portugal.
Ficou constatado que Lucas teria sido o responsável por colocar drogas na caixa de mar do navio e exerceria essa tarefa na associação para o tráfico, tendo experiência em atividades de mergulho.
"O denunciado seria incumbido de inserir entorpecentes nos navios atracados em terminais portuários brasileiros, bem como retirá-los da caixa de mar de embarcações no exterior, mediante atividade de mergulho.", narra parte da sentença. 

Mergulhador foi preso em 2023

Lucas foi preso em São Paulo sob a acusação de tráfico internacional de drogas. Na ocasião, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa onde ele residia, no bairro Tabuazeiro, em Vitória. No local, foram encontrados equipamentos de mergulho.
O mergulhador capixaba investigado foi preso em São Paulo, enquanto embarcava em um voo para a África do Sul.

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crime drogas espírito santo Polícia Federal Tabuazeiro
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