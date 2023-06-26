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Passageiros são presos com 6,8 kg de cocaína no Aeroporto de Vitória

Homens foram abordados e presos pela Polícia Federal quando desembarcavam de um voo procedente de Cuiabá-MT; eles estavam com as drogas escondidas entre as pernas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2023 às 11:43

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 11:43

Homens foram presos com cocaína nas pernas em Vitória.
Homens foram presos com cocaína nas pernas em Vitória. Crédito: Polícia Federal
Dois homens, de 28 e 34 anos, foram presos pela Polícia Federal no último sábado (24), dentro do Aeroporto de Vitória, com cerca de 6,8 quilos de cocaína amarrados às pernas. Os homens foram abordados quando desembarcavam de um voo procedente de Cuiabá-MT. Os nomes dos detidos não foram divulgados.
De acordo com a Polícia Federal, a prisão aconteceu durante ações de rotina no aeroporto. Após a prisão, os dois presos foram encaminhados ao Departamento Médico Legal, em Vitória, para exame de corpo de delito e, em seguida, levados ao Centro de Detenção Provisória de Viana II.
Passageiros são presos com 6,8 kg de cocaína no Aeroporto de Vitória

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