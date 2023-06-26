Dois homens, de 28 e 34 anos, foram presos pela Polícia Federal no último sábado (24), dentro do Aeroporto de Vitória, com cerca de 6,8 quilos de cocaína amarrados às pernas. Os homens foram abordados quando desembarcavam de um voo procedente de Cuiabá-MT. Os nomes dos detidos não foram divulgados.
De acordo com a Polícia Federal, a prisão aconteceu durante ações de rotina no aeroporto. Após a prisão, os dois presos foram encaminhados ao Departamento Médico Legal, em Vitória, para exame de corpo de delito e, em seguida, levados ao Centro de Detenção Provisória de Viana II.
Passageiros são presos com 6,8 kg de cocaína no Aeroporto de Vitória