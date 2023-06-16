Documentos em celular de ex-assessor de Bolsonaro indicam plano de golpe

As mensagens recuperadas no aparelho de Cid mostram diálogos em que interlocutores, oficiais da força, debatiam o uso das Forças Armadas contra o resultado das eleições vencidas por Lula (PT). Parte do material foi revelado pela revista Veja.

Uma das pessoas que trocaram diálogos com o ex-auxiliar de Bolsonaro foi o coronel Jean Lawand Junior, recentemente designado para representação Diplomática do Brasil nos Estados Unidos, em Washington. A nomeação foi cancelada nesta sexta (16) pelo comando do Exército.

"Cidão, pelo amor de Deus, cara. Ele [Bolsonaro] dê a ordem que o povo tá com ele, cara. Se os caras não cumprir, o problema é deles. Acaba o Exército Brasileiro se esses cara não cumprir a ordem do, do Comandante Supremo. Como é que eu vou aceitar uma ordem de um General, que não recebeu, que não aceitou a ordem do Comandante. Pelo amor de Deus, Cidão. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara. Convence ele a fazer", disse Lawand em um dos áudios, segundo transcrição da PF.

Arquivos & Anexos Material encontrado pela Polícia Federal no celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corporis voluptates eos, exercitationem id, voluptatem ex nostrum ab sit corrupti, magni non temporibus alias rem reprehenderit quis doloremque harum aperiam similique animi culpa impedit. Tamanho do arquivo: 6mb Baixar

No celular do ex-assessor de Bolsonaro, há ainda material com a tese do advogado e professor emérito da Universidade Mackenzie Ives Gandra Martins, segundo a qual o artigo 142 da Constituição permitiria uma intervenção das Forças Armadas em caso de conflito entre os Três Poderes.

Segundo a PF, os estudos de Ives Gandra "serviram de fundamento para a confecção de uma minuta de decretação de Estado de Sítio e Garantia da Lei e da Ordem - GLO, identificada no aplicativo WhatsApp de Mauro Cid".

O delegado Fabio Shor, responsável pelo caso, afirma que o material encontrado no celular de Cid aponta para a tentativa "materialização no mundo real dos objetivos" antes defendidos nas redes pela associação criminosa investigada no inquérito das milícias digitais.

Nesse inquérito são investigados Cid, Jair Bolsonaro, Anderson Torres e outros bolsonaristas envolvidos em eventos antidemocráticos como a live de 29 de julho de 2021 em que Bolsonaro atacou as urnas eletrônicas, no vazamento do inquérito sigiloso do ataque hacker ao TSE e na organização do 7 de setembro de 2021 e 2022.

Mauro Cid, que atuou como ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro Crédito: Divulgação