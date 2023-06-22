Residência onde a mulher foi presa durante a Operação Visa Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Uma mulher de 47 anos foi presa pela Polícia Federal na Serra durante operação contra fraude na emissão de vistos para os Estados Unidos . A suspeita é apontada como responsável pela montagem dos documentos falsos e cobrava entre R$ 3 mil e R$ 5 mil pelas falsificações.

A Operação Visa, deflagrada nesta quinta-feira (22), tem objetivo de reprimir o crime de migração ilegal para os Estados Unidos mediante fraude na emissão do visto norte-americano.

Foi cumprido um mandado de busca no município da Serra e, no mesmo local, a mulher foi presa em decorrência de mandado de prisão solicitado pela Polícia Federal.

Durante as investigações foram identificadas ao menos oito pessoas que apresentaram documentos falsos no consulado norte-americano no Rio de Janeiro para a obtenção de visto.

PF prende mulher na Serra em operação contra fraude em visto para os EUA

Segundo a PF, eram falsificados documentos (como declarações de imposto de renda, declarações escolares, holerites e extratos bancários) para melhorar os perfis dos migrantes e, assim, obter o visto americano.

Mantenópolis é primeiro em números de prisões, seguido por Serra, Vila Velha, Alto Rio Novo e Barra de São Francisco. Ainda de acordo com a PF, atualmente o Espírito Santo é o terceiro estado com maior número de prisões pelas autoridades migratórias americanas. Levando-se em consideração os municípios capixabas,é primeiro em números de prisões, seguido por