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Migração ilegal

PF prende mulher na Serra em operação contra fraude em visto para os EUA

Operação Visa foi deflagrada nesta quinta-feira (22); mulher de 47 anos é apontada como responsável pela montagem dos documentos falsos
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

22 jun 2023 às 11:23

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 11:23

PF prende mulher na Serra em operação contra fraude em visto para os EUA
Residência onde a mulher foi presa durante a Operação Visa Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Uma mulher de 47 anos foi presa pela Polícia Federal na Serra durante operação contra fraude na emissão de vistos para os Estados Unidos. A suspeita é apontada como responsável pela montagem dos documentos falsos e cobrava entre R$ 3 mil e R$ 5 mil pelas falsificações.
A Operação Visa, deflagrada nesta quinta-feira (22), tem objetivo de reprimir o crime de migração ilegal para os Estados Unidos mediante fraude na emissão do visto norte-americano.
Foi cumprido um mandado de busca no município da Serra e, no mesmo local, a mulher foi presa em decorrência de mandado de prisão solicitado pela Polícia Federal.
Durante as investigações foram identificadas ao menos oito pessoas que apresentaram documentos falsos no consulado norte-americano no Rio de Janeiro para a obtenção de visto.

PF prende mulher na Serra em operação contra fraude em visto para os EUA

Segundo a PF, eram falsificados documentos (como declarações de imposto de renda, declarações escolares, holerites e extratos bancários) para melhorar os perfis dos migrantes e, assim, obter o visto americano.
Ainda de acordo com a PF, atualmente o Espírito Santo é o terceiro estado com maior número de prisões pelas autoridades migratórias americanas. Levando-se em consideração os municípios capixabas, Mantenópolis é primeiro em números de prisões, seguido por SerraVila Velha, Alto Rio Novo e Barra de São Francisco.
O nome da operação é uma referência à palavra visto na língua inglesa. Os envolvidos responderão pelo crime de migração ilegal, cuja pena vai de dois a cinco anos de prisão.

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