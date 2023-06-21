PF prende quatro pessoas em operação contra contrabando de cigarros no ES

PF cumpre mandados em operação de combate ao contrabando de cigarros no ES Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Operação Kapnós, com objetivo de cumprir 12 mandados de busca e apreensão para desarticular um grupo criminoso especializado em contrabando de cigarros para o Estado. A ação mobiliza mais de 50 policiais federais em Vila Velha, Cariacica, Viana, Guarapari e Colatina. Polícia Federal realiza, na manhã desta quarta-feira (21), no Espírito Santo, , com objetivo de cumprir 12 mandados de busca e apreensão para desarticular um grupo criminoso especializado em contrabando de cigarros para o Estado. A ação mobiliza mais de 50 policiais federais em Vila Velha, Cariacica, Viana, Guarapari e Colatina.

Durante o cumprimento dos mandados, quatro pessoas foram presas por posse de armas de fogo não registradas e pelo crime de contrabando de cigarros. Segundo apuração da TV Gazeta, entre os quatro detidos, um deles é um homem de 47 anos, que é o líder da organização.

A operação começou em setembro de 2021, após a prisão em flagrante de motoristas de caminhões que transportavam cigarros contrabandeados em Guarapari. As investigações, segundo a Polícia Federal, revelaram a conexão do grupo criminoso com o comércio de cigarros de origem ilícita. Esta seria a principal atividade econômica dos envolvidos.

A Operação Kapnós cumpre mandados de busca e apreensão em residências e empresas associadas ao grupo, como distribuidoras de bebidas, comércio de alimentos e veículos, nas seguintes cidades:

Vila Velha



Cariacica



Viana



Guarapari



Colatina



O objetivo das buscas, de acordo com a PF, é entender a relação dos investigados com outras apreensões de cigarros contrabandeados, além de descapitalizar o grupo, apurar a lavagem de dinheiro e retirar de circulação mercadorias de consumo sem a devida autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

PF cumpre mandados em operação de combate ao contrabando de cigarros no ES

Em cumprimento a uma ordem judicial, foi realizado o sequestro de bens e bloqueio de valores na ordem de R$ 1,7 milhão que estavam registrados em nome dos investigados. A medida cautelar evita, por exemplo, que os bens sejam ocultados.

Segundo divulgado pela Polícia Federal, os investigados responderão pelos crimes de associação criminosa, contrabando de cigarros e lavagem de dinheiro. As penas podem chegar a 18 anos de reclusão.