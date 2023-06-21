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Bloqueio de R$ 1,7 milhão

PF prende quatro pessoas em operação contra contrabando de cigarros no ES

Operação Kapnós mobiliza mais de 50 policiais federais em Vila Velha, Cariacica, Viana, Guarapari e Colatina; segundo a PF, 12 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

21 jun 2023 às 10:20

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 10:20

PF cumpre mandados em operação de combate ao contrabando de cigarros no ES
PF cumpre mandados em operação de combate ao contrabando de cigarros no ES Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Polícia Federal realiza, na manhã desta quarta-feira (21), no Espírito Santo, a Operação Kapnós, com objetivo de cumprir 12 mandados de busca e apreensão para desarticular um grupo criminoso especializado em contrabando de cigarros para o Estado. A ação mobiliza mais de 50 policiais federais em Vila Velha, Cariacica, Viana, Guarapari e Colatina.
Durante o cumprimento dos mandados, quatro pessoas foram presas por posse de armas de fogo não registradas e pelo crime de contrabando de cigarros. Segundo apuração da TV Gazeta, entre os quatro detidos, um deles é um homem de 47 anos, que é o líder da organização.
A operação começou em setembro de 2021, após a prisão em flagrante de motoristas de caminhões que transportavam cigarros contrabandeados em Guarapari. As investigações, segundo a Polícia Federal, revelaram a conexão do grupo criminoso com o comércio de cigarros de origem ilícita. Esta seria a principal atividade econômica dos envolvidos.
A Operação Kapnós cumpre mandados de busca e apreensão em residências e empresas associadas ao grupo, como distribuidoras de bebidas, comércio de alimentos e veículos, nas seguintes cidades:
  • Vila Velha
  • Cariacica
  • Viana
  • Guarapari
  • Colatina
O objetivo das buscas, de acordo com a PF, é entender a relação dos investigados com outras apreensões de cigarros contrabandeados, além de descapitalizar o grupo, apurar a lavagem de dinheiro e retirar de circulação mercadorias de consumo sem a devida autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

PF cumpre mandados em operação de combate ao contrabando de cigarros no ES

Em cumprimento a uma ordem judicial, foi realizado o sequestro de bens e bloqueio de valores na ordem de R$ 1,7 milhão que estavam registrados em nome dos investigados. A medida cautelar evita, por exemplo, que os bens sejam ocultados.
Segundo divulgado pela Polícia Federal, os investigados responderão pelos crimes de associação criminosa, contrabando de cigarros e lavagem de dinheiro. As penas podem chegar a 18 anos de reclusão.

Atualização

21/06/2023 - 12:30
Após publicação desta matéria, a Polícia Federal atualizou as informações e disse que o número de pessoas presas durante a operação subiu de três para quatro. O título e o texto foram atualizados.

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