Abertura de empreendimentos de saúde explode no Espírito Santo

Maquinário em operação em laboratório de análises clínicas Crédito: Divulgação

A quantidade de estabelecimentos de saúde no Espírito Santo cresceu 27,5% nos últimos cinco anos. Eram 6.953, em 2020, hoje, são 8.867. Estão nesta conta empreendimentos como hospitais, clínicas, laboratórios e unidades de reabilitação. O levantamento é do Connect Fecomércio/ES e será divulgado nesta segunda-feira (23). “Uma das explicações para tanto crescimento se deve à pandemia da covid-19, que acelerou os investimentos no segmento”, explicou Ana Carolina Júlio, coordenadora do Connect Fecomércio.

Quase metade dos estabelecimentos do setor, 4.608 (48%), está na Grande Vitória. A proporção supera os 50% quando são levados em consideração apenas os empreendimentos de média e alta complexidade. "O Estado tem o desafio de garantir a distribuição de leitos e de atendimento à saúde de acordo com a necessidade populacional”, alerta a coordenadora do Connect.