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Negócios

Abertura de empreendimentos de saúde explode no Espírito Santo

A pandemia de Covid é uma das explicações para o avanço. O levantamento é do Connect Fecomércio/ES e será divulgado nesta segunda-feira (23)

Públicado em 

23 set 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Laboratório Pretti
Maquinário em operação em laboratório de análises clínicas Crédito: Divulgação
A quantidade de estabelecimentos de saúde no Espírito Santo cresceu 27,5% nos últimos cinco anos. Eram 6.953, em 2020, hoje, são 8.867. Estão nesta conta empreendimentos como hospitais, clínicas, laboratórios e unidades de reabilitação. O levantamento é do Connect Fecomércio/ES e será divulgado nesta segunda-feira (23). “Uma das explicações para tanto crescimento se deve à pandemia da covid-19, que acelerou os investimentos no segmento”, explicou Ana Carolina Júlio, coordenadora do Connect Fecomércio.

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Quase metade dos estabelecimentos do setor, 4.608 (48%), está na Grande Vitória. A proporção supera os 50% quando são levados em consideração apenas os empreendimentos de média e alta complexidade. "O Estado tem o desafio de garantir a distribuição de leitos e de atendimento à saúde de acordo com a necessidade populacional”, alerta a coordenadora do Connect.
Dos 78 municípios capixabas, Vitória é a cidade com o maior número de estabelecimentos de saúde, com 1.284 instituições públicas e privadas. O ranking segue com Vila Velha (1.096), Linhares (618), Serra (551) e Cachoeiro de Itapemirim (542).

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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