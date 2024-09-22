Ministro dos Portos vem a Vitória em cenário menos turbulento

Passados quase dois meses, os problemas ainda estão aí, mas a temperatura diminuiu consideravelmente por alguns motivos: 1. o diálogo entre Vports e setor produtivo melhorou; 2. o movimento nos portos ainda é alto, mas é menor do que o registrado no primeiro semestre, muito por conta da queda na importação de carros; 3. os três portêineres do Terminal Portuário de Vila Velha, que não funcionavam juntos desde janeiro, voltaram a operar em conjunto e 4. Portocel, em Aracruz, passou a ser uma alternativa concreta.