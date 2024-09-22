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Economia

Ministro dos Portos vem a Vitória em cenário menos turbulento

Está marcada para esta segunda-feira (23), uma visita do ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Concessão do Porto de Vitória à iniciativa privada está completando dois anos

Públicado em 

22 set 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Ministro Silvio Costa Filho em visita ao ES
Ministro Silvio Costa Filho em visita ao Espírito Santo Crédito: Leticia Orlandi
Está marcada para esta segunda-feira (23), uma visita do ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a Vitória. A agenda oficial é a inauguração de obras no complexo portuário de Vitória, que está completando dois anos sob administração privada, da Vports. Ele encontrará um ambiente melhor do que o da última vez que esteve aqui, em 25 de julho passado, em plena crise provocada por uma carta assinada pelo Centro do Comércio de Café de Vitória e pelo Centrorochas criticando duramente os gargalos do Porto de Vitória.
Na ocasião, ele esteve na posse de Paulo Baraona na presidência da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e ouviu uma enxurrada de reclamações de empresários e políticos do Estado. O governador Renato Casagrande citou o problema em seu discurso. Costa prometeu tomar medidas e, dias depois, a Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) enviou uma circular a empresas e entidades capixabas questionando a prestação de serviços portuários.
Passados quase dois meses, os problemas ainda estão aí, mas a temperatura diminuiu consideravelmente por alguns motivos: 1. o diálogo entre Vports e setor produtivo melhorou; 2. o movimento nos portos ainda é alto, mas é menor do que o registrado no primeiro semestre, muito por conta da queda na importação de carros; 3. os três portêineres do Terminal Portuário de Vila Velha, que não funcionavam juntos desde janeiro, voltaram a operar em conjunto e 4. Portocel, em Aracruz, passou a ser uma alternativa concreta.
Os problemas de infraestrutura portuária do Estado estão longe de terem ficado no passado, mas o cenário, hoje, é melhor que o de julho.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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