Anta ameaçada de extinção é resgatada após atolar em Linhares

O resgate de uma anta mobilizou equipes de salvamento da Reserva Biológica de Sooretama, da vigilância da Reserva Natural da Vale e o Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira (26), na Fazenda Santa Terezinha, zona rural de Linhares, região Norte do Espírito Santo.
No Dia Nacional da Mata Atlântica, a fêmea adulta da espécie Tapirus terrestris, considerada o maior mamífero terrestre do Brasil e ameaçada de extinção, ficou atolada em uma caixa seca bem funda que acabou se enchendo de barro e lama, quando passava pelo local com um filhote.
Segundo a bióloga e gestora da Rebio de Sooretama, Fabiola Oliveira, o animal estava preso no local há cerca de uma semana.
A gente só foi descobrir depois. As pessoas não avisaram a gente, não acionaram de pronto. É importante as pessoas nos chamarem o quanto antes
Fabiola Oliveira
Bióloga
Durante o resgate, o filhote, ainda muito pequeno, acabou se perdendo na área alagada. Já a mãe foi retirada com sucesso e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local. Após o salvamento, o animal foi encaminhada ao Instituto Pró-Tapir, em Vila Velha, onde passou a ser acompanhada por um médico-veterinário especializado. O estado de saúde é estável e ela deverá passar por avaliação e processo de reabilitação.
Ela também está comum quadro de anemia porque ela ficou muito tempo ferida, sem alimento, sem água, e tem o caso da desidratação […] hoje ela está lá comendo, ela está mais ativa e está mais estável. E a gente espera que ela realmente sobreviva
Fabiola Oliveira
Bióloga
Ainda segundo a especialista, ações como essa são fundamentais para a preservação da espécie, que sofre constantemente com a perda de habitat e outros impactos ambientais.
A gente não mediu esforços para poder resgatar esse animal, afinal, é uma espécie de Mata Atlântica que está ameaçada de extinção. Então, a importância dele para a nossa natureza é imensa. A gente fala que é a jardineira da floresta, porque sempre está levando as sementes para todos os lados
Fabiola Oliveira
Bióloga
O caso também chama atenção para a importância da conservação das áreas de Mata Atlântica no Norte do Espírito Santo, consideradas essenciais para a proteção da fauna silvestre e das espécies ameaçadas de extinção. E os prifossioais reforçam que em casos como esses é importante que os órgãos ambientais sejam acionados o quanto antes.