Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Resgate difícil

Anta ameaçada de extinção é resgatada após atolar em Linhares

Animal, uma fêmea, ficou cerca de 10 dias atolada em uma caixa seca; após o resgate, ela foi transferida para um centro de reabilitação em Vila Velha

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 17:24

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

27 mai 2026 às 17:24
A anta ficou presa em uma caixa seca que se encheu de lama Reserva Natural da Vale

O resgate de uma anta mobilizou equipes de salvamento da Reserva Biológica de Sooretama, da vigilância da Reserva Natural da Vale e o Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira (26), na Fazenda Santa Terezinha, zona rural de Linhares, região Norte do Espírito Santo.


No Dia Nacional da Mata Atlântica, a fêmea adulta da espécie Tapirus terrestris, considerada o maior mamífero terrestre do Brasil e ameaçada de extinção, ficou atolada em uma caixa seca bem funda que acabou se enchendo de barro e lama, quando passava pelo local com um filhote.

Segundo a bióloga e gestora da Rebio de Sooretama, Fabiola Oliveirao animal estava preso no local há cerca de uma semana.

A gente só foi descobrir depois. As pessoas não avisaram a gente, não acionaram de pronto.  É importante as pessoas nos chamarem o quanto antes

Fabiola Oliveira

Bióloga 

Durante o resgate, o filhote, ainda muito pequeno, acabou se perdendo na área alagada. Já a mãe foi retirada com sucesso e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local. Após o salvamento, o animal foi encaminhada ao Instituto Pró-Tapir, em Vila Velha, onde passou a ser acompanhada por um médico-veterinário especializado. O estado de saúde é estável e ela deverá passar por avaliação e processo de reabilitação.

Ela também está comum quadro de anemia porque ela ficou muito tempo ferida, sem alimento, sem água, e tem o caso da desidratação […] hoje ela está lá comendo, ela está mais ativa e está mais estável. E a gente espera que ela realmente sobreviva

Fabiola Oliveira 

Bióloga

O animal está se recuperando no Instituto Pró-Tapir, em Vila Velha, para onde foi levado   Rebio Sooretama

Ainda segundo a especialista, ações como essa são fundamentais para a preservação da espécie, que sofre constantemente com a perda de habitat e outros impactos ambientais.

A gente não mediu esforços para poder resgatar esse animal, afinal, é uma espécie de Mata Atlântica que está ameaçada de extinção. Então, a importância dele para a nossa natureza é imensa. A gente fala que é a jardineira da floresta, porque sempre está levando as sementes para todos os lados

Fabiola Oliveira

Bióloga

Equipes da Reserva Biológica de Sooretama, da vigilância da Reserva Natural da Vale e o Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência Reserva Natural da Vale

O caso também chama atenção para a importância da conservação das áreas de Mata Atlântica no Norte do Espírito Santo, consideradas essenciais para a proteção da fauna silvestre e das espécies ameaçadas de extinção. E os prifossioais reforçam que em casos como esses é importante que os órgãos ambientais sejam acionados o quanto antes.

Veja Também 

eco 101

BR 101 vai ganhar novo viaduto no trevo de Safra para acesso a Cachoeiro

MPES

MPES faz nova denúncia contra advogados ligados ao PCV que atuava em Vila Velha

Hélio da Silva Souza, de 58 anos, seu filho Gean de Castro Souza, 39 anos, e seu genro, Ruan Carlos da Silva Ribeiro. Vítimas da chacina em Flexal II, Cariacica

Chacina em Flexal II: luto, sangue e o fracasso do Estado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Região Norte do ES Meio Ambiente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Erros gramaticais: 7 pegadinhas que podem prejudicar a sua redação no vestibular
Roseli Fernandes, maquiadora
O que é PMMA, substância ligada à morte de maquiadora em São Paulo
João Fonseca
João Fonseca vira após perder dois sets e avança à terceira rodada de Roland Garros

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados