Anta ameaçada de extinção é resgatada após atolar em Linhares

O resgate de uma anta mobilizou equipes de salvamento da Reserva Biológica de Sooretama, da vigilância da Reserva Natural da Vale e o Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira (26), na Fazenda Santa Terezinha, zona rural de Linhares, região Norte do Espírito Santo.





No Dia Nacional da Mata Atlântica, a fêmea adulta da espécie Tapirus terrestris, considerada o maior mamífero terrestre do Brasil e ameaçada de extinção, ficou atolada em uma caixa seca bem funda que acabou se enchendo de barro e lama, quando passava pelo local com um filhote.