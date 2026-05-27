Chacina em Flexal II: luto, sangue e o fracasso do Estado

Diante dessa tragédia, o luto não pode ser apenas íntimo. É coletivo. Flexal II chora. Cariacica chora. O Espírito Santo inteiro deveria se envergonhar.



Não se trata de mais uma “narrativa policial”. O que aconteceu em Flexal II expõe o fracasso estrutural do Estado brasileiro como garantidor da ordem pública e da vida coletiva. Enquanto as forças de segurança fazem operações pontuais e prendem alguns executores, o controle territorial permanece nas mãos de organizações criminosas que atuam com hierarquia militar, armamento pesado e lógica de Estado paralelo.



Até quando vamos tratar o sintoma e ignorar a doença? O tráfico não é um problema local. É uma dinâmica internacional de bilhões de dólares que se alimenta da miséria, da ausência do Estado e da hipocrisia da “guerra às drogas”. A militarização das periferias tem se mostrado um exercício de enxugar gelo: mais armas, mais mortes, mais jovens enterrados — quase sempre os mais pobres e vulneráveis, independentemente do lado em que caem.



Estamos perdendo o futuro todos os dias. Numa transição demográfica que exige mais investimento em juventude, educação e oportunidades, o que oferecemos aos jovens das periferias? Balas e medo. As pessoas comuns estão exaustas. Sentem-se abandonadas. Chegam ao limite do “basta”. O direito mais elementar — o de ir e vir, de trabalhar, de criar os filhos em paz — transforma-se, em fração de segundos, em pena de morte quando se desagrada o “dispositivo despótico” do mundo do crime.