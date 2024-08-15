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Comércio internacional

Diante de crise logística, Antaq pede informações a entidades do ES

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários é responsável pela regulação e fiscalização da prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária

Públicado em 

15 ago 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Navio onde 1,5 tonelada de cocaína foi encontrada deixa Viória
Navio deixa a Baía de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), responsável pela regulação, supervisão e fiscalização das atividades de prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura aquaviária e portuária, está de olho na situação do Espírito Santo. Nos últimos dias, o órgão enviou ofício para várias entidades setoriais do Estado com uma série de questionamentos.
Diz a carta: "tendo em vista um significativo aumento do número de reclamações recebidas por esta agência acerca de falta de regularidade na oferta de serviços que compõem a cadeia logística de contêineres em âmbito nacional, a Superintendência de Fiscalização e Coordenação desta agência solicitou às suas gerências e unidades regionais o levantamento de informações com vistas a subsidiar a atualização fiscalizatória correspondente".
Na sequência, a Antaq solicita às entidades que retornem sobre os seguintes temas:
  • Disponibilidade de contêineres vazios em processos de exportação no ES;
  • Disponibilidade, capacidade e qualidade dos serviços dos depots (área que faz a gestão de contêineres vazios) localizados no ES;
  • Suficiência de linhas de navegação que atendem o ES;
  • Frequência de omissões de embarcações no ES;
  • Transparência e justeza dos critérios adotados pelos armadores que atendem o ES para definição quanto à realização de extra calls (navios que não fazem parte das linhas regulares de um determinado porto).
Vários dos portos mais importantes do Brasil, Santos entre eles, sofrem com a alta ocupação. No Espírito Santo, as reclamações são antigas, mas ganharam mais holofotes em 12 de julho, quando Centro do Comércio do Café de Vitória e Centrorochas divulgaram uma carta detalhando as dificuldades que vêm enfrentando para exportarem suas respectivas produções.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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