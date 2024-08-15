Diante de crise logística, Antaq pede informações a entidades do ES

- Disponibilidade de contêineres vazios em processos de exportação no ES;
- Disponibilidade, capacidade e qualidade dos serviços dos depots (área que faz a gestão de contêineres vazios) localizados no ES;
- Suficiência de linhas de navegação que atendem o ES;
- Frequência de omissões de embarcações no ES;
- Transparência e justeza dos critérios adotados pelos armadores que atendem o ES para definição quanto à realização de extra calls (navios que não fazem parte das linhas regulares de um determinado porto).