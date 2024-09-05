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Saúde privada

Grupo ViV Saúde compra rede de hospitais no Espírito Santo

A ViV Saúde Mental e Emocional é o maior grupo de saúde mental do Brasil. Fundada em 2022, a rede tem investidores de peso por trás e está em forte expansão

Públicado em 

05 set 2024 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Unidade da Green House em Fundão, na Grande Vitória
Unidade da Green House em Fundão, na Grande Vitória Crédito: Divulgação/Green House
A ViV Saúde Mental e Emocional, maior grupo de saúde mental do Brasil, concluiu a aquisição da Green House, rede hospitalar que é referência no tratamento de doenças psiquiátricas e dependência química no Espírito Santo. As unidades - 120 leitos, atendimento ambulatorial, intermediário e internação para adolescentes e adultos - ficam em Fundão e Guarapari e têm relevante capacidade de ampliação.
Segundo Pedro Calandrino, CEO da ViV, a estratégia de expansão da empresa tem como objetivo tornar a ViV uma referência nacional em psiquiatria. “Além de novas aquisições, estamos planejando a expansão de leitos nas unidades da Green House. Também está prevista a inauguração de um Hospital Dia em Vitória em 2025 para a sustentação de um cuidado integrado, reduzindo o risco de reinternação e promovendo maior qualidade de vida aos pacientes”.

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Com a aquisição da Green House, a ViV alcança seis hospitais e amplia sua presença para cinco estados: Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. A projeção é chegar a 2025 com ao menos dez unidades hospitalares. Fundada em 2022, a ViV Saúde Mental e Emocional já é o maior grupo do segmento do Brasil, com tratamentos de baixa e alta complexidade. Além da Green House, fazem parte da rede: Clínica da Gávea, Instituto São José, Vila Verde e Cadmo.
A ViV faz parte do portfólio de investimentos da Vinci Partners, uma das maiores casas de investimentos do Brasil. A Vinci já possui negócios no Espírito Santo, principalmente no ramo imobiliário. O Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, faz parte do pacote. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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