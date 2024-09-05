Grupo ViV Saúde compra rede de hospitais no Espírito Santo

Unidade da Green House em Fundão, na Grande Vitória Crédito: Divulgação/Green House

A ViV Saúde Mental e Emocional, maior grupo de saúde mental do Brasil, concluiu a aquisição da Green House, rede hospitalar que é referência no tratamento de doenças psiquiátricas e dependência química no Espírito Santo. As unidades - 120 leitos, atendimento ambulatorial, intermediário e internação para adolescentes e adultos - ficam em Fundão e Guarapari e têm relevante capacidade de ampliação.

Segundo Pedro Calandrino, CEO da ViV, a estratégia de expansão da empresa tem como objetivo tornar a ViV uma referência nacional em psiquiatria. “Além de novas aquisições, estamos planejando a expansão de leitos nas unidades da Green House. Também está prevista a inauguração de um Hospital Dia em Vitória em 2025 para a sustentação de um cuidado integrado, reduzindo o risco de reinternação e promovendo maior qualidade de vida aos pacientes”.