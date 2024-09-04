Banestes escolhe o presidente da sua mais nova empresa

A Banestes Loteria foi criada para atuar na exploração do serviço público de loterias do Estado do Espírito Santo. No momento, o banco estadual procura uma empresa com atuação internacional para operar e até para entrar como sócia da subsidiária. A companhia poderá explorar todas as modalidades de jogos permitidos pela legislação, dos mais tradicionais, como loterias, até as novidades, como bets, apostas esportivas, jogos online e até caça-níqueis (VLT). A estratégia de negócios será definida com a empresa sócia da Banestes Loteria.