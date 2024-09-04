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Negócios

Banestes escolhe o presidente da sua mais nova empresa

A Banestes Loteria foi criada, no começo de agosto para atuar na exploração do serviço público de loterias do Estado do Espírito Santo e também nas apostas online

Públicado em 

04 set 2024 às 17:12
Abdo Filho

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Abdo Filho

Banestes
Agência do Banestes, em Bento Ferreira, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Ricardo Pessanha vai assumir a Banestes Loteria, a mais nova subsidiária do sistema Banestes. Advogado, Pessanha passou por vários cargos dentro do governo Renato Casagrande e, por último, estava na subsecretaria de Desenvolvimento do Estado. O seu maior desafio será o de colocar para andar uma empresa que acabou de ser criada, em 13 de agosto.
A Banestes Loteria foi criada para atuar na exploração do serviço público de loterias do Estado do Espírito Santo. No momento, o banco estadual procura uma empresa com atuação internacional para operar e até para entrar como sócia da subsidiária. A companhia poderá explorar todas as modalidades de jogos permitidos pela legislação, dos mais tradicionais, como loterias, até as novidades, como bets, apostas esportivas, jogos online e até caça-níqueis (VLT). A estratégia de negócios será definida com a empresa sócia da Banestes Loteria.
A previsão é de que até o mês de dezembro a empresa parceira seja definida, para que a operação tenha início a partir do primeiro semestre de 2025. O trabalho de avaliação está em condução pela Genial Investimentos, pela Fundação Getúlio Vargas e pelo escritório de advogados Lefosse.

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Ricardo Pessanha, presidente da Banestes Loterias
Ricardo Pessanha, presidente da Banestes Loterias Crédito: Divulgação/Banestes

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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