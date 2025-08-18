Em expansão, LeCard quer movimentar R$ 2 bi e terá nova sede em Vitória

Crédito: Carlos Alberto

A capixaba LeCard, especializada em cartões de benefícios, vem em forte expansão. Em 2022, foram movimentados R$ 550 milhões pela rede de pagamento da companhia. Para 2025, a expectativa é de bater em R$ 2 bilhões, um crescimento, portanto, de 263% no período. O volume financeiro movimentado, claro, impacta nos resultados. No ano passado, ficou em R$ 120 milhões, em 2025, a meta é alcançar os R$ 160 milhões.

"Estamos crescendo com planejamento e forte investimento em tecnologia. Eficiência é fundamental no nosso mercado, o foco está aí. Queremos aumentar a carteira de clientes, o volume de transações e a rede credenciada, mas com critérios a serem seguidos. Nossa marca precisa ser referência quando o assunto é cartão de benefício", afirmou Erly Vieira, CEO da LeCard.

Hoje, a rede LeCard tem quase 2 milhões de usuários, 100 mil estabelecimentos credenciados e clientes (públicos e privados) em todos os estados do país. O portfólio inclui cartões refeição, alimentação, flex (alimentação e refeição combinados), combustível, Natal, presente e outros.

Diante dos bons resultados e da perspectiva de mais crescimento, a companhia vai para uma sede mais ampla. Em 2023, a LeCard foi da Praia do Canto para um espaço de 620 m² no Centro de Vitória. Agora, irá para um prédio com 1,6 mil m², também no Centro. O espaço, que fica na Princesa Isabel, será completamente reformado. "Não é apenas uma questão de logística, é de impacto urbano. Queremos associar nossa expansão à recuperação do Centro. Entendemos que o caminho passa por esse tipo de atitude", assinalou o executivo.

