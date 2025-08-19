Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

Grupo de Aracruz investe R$ 50 milhões em fábrica para triplicar de tamanho

O Grupo Ademar do Bloco, com 46 anos de história e especialista na produção de pré-moldados de concreto, quer ampliar participação nos mecados de ES, Rio, Minas e Bahia

Vitória
Publicado em 19/08/2025 às 03h00
Nova fábrica do Grupo Ademar do Bloco, em Aracruz
Nova fábrica do Grupo Ademar do Bloco, em Aracruz. Crédito: Divulgação/Grupo Ademar do Bloco

O Grupo Ademar do Bloco, com 46 anos de história em Aracruz e especialista na produção de pré-moldados de concreto, está fazendo um investimento de R$ 50 milhões para triplicar a capacidade produtiva da empresa: das atuais 96,8 mil toneladas de concreto por ano para 300 mil toneladas/ano. O novo parque ficará em um terreno de 135 mil m², no próprio município, às margens da BR 101, e contará com um galpão de 15 mil m². Uma máquina espanhola, que será a grande responsável pelo aumento de capacidade, começará a ser montada nos próximos dias.

A nova planta permitirá o atendimento a obras de grande porte no Espírito Santo e em estados vizinhos como Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. A empresa já tem importante participação nos três mercados, principalmente o capixaba, mas a ideia é ir além e triplicar o faturamento fora do Estado.

“Essa unidade é resultado de uma visão de longo prazo. Ela representa nossa confiança no setor da construção e o nosso compromisso com a inovação e a excelência”, afirma Rogério Rampineli, diretor do grupo. Os grandes clientes da empresa são: loteadoras, empresas que prestam serviço para o poder público e grandes indústrias.

Hoje, a linha de produção fica em polo industrial situado na região central da cidade de Aracruz, o que limita o potencial de expansão e traz gargalos logísticos. O novo espaço, além de estrategicamente localizado, não tem as limitações que se apresentam quando a linha de produção está dentro de uma zona urbana.  

Parte da produção já está rodando no novo espaço, mas a inauguração de tudo - com área administrativa e máquina espanhola - se dará no primeiro semestre de 2026. 

