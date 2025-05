Indústria de base do ES: Estel investe forte e quer crescer quase cinco vezes até 2030

A Estel, um dos ícones da poderosa indústria de base do Espírito Santo , planeja crescer 30% ao ano até 2030, ou seja, quase quintuplicar o faturamento até o início da próxima década. O planejamento estratégico da companhia, montado com auxílio da Fundação Dom Cabral, amplia e verticaliza a atuação da companhia como fornecedora de gigantes das indústrias de papel e celulose, mineração, siderurgia e óleo e gás.

A empresa fará um investimento de algo perto de R$ 70 milhões, em 2025 e 2026, para ampliar produção e dar conta dos projetos que entraram na carteira, caso da fábrica de celulose da chilena Arauco, em Mato Grosso do Sul, que é o maior projeto privado em curso no Brasil. Em Aracruz, base da Estel, estão sendo aportados R$ 35 milhões na construção de uma nova fábrica de peças, com capacidade para 750 toneladas por mês, triplicando a capacidade atual. A inauguração está prevista para março de 2026. A Estel também está investindo forte em equipamentos, como guindastes e andaimes, que são levados para os canteiros de obras de seus clientes. A companhia se prepara para uma segunda metade de década com demanda alta. Só o projeto da Arauco vai movimentar até 1,8 mil trabalhadores.