Parque dos dinossauros de Guarapari pode não sair do papel

Parque Terra dos Dinos terá tirolesa e dinossauros em tamanho real Crédito: Divulgação/Terra dos Dinos

Atualização A prefeitura de Guarapari enviou nota sobre o tema e a coluna foi atualizada.

O parque temático Terra dos Dinos, na região de Buenos Aires, Guarapari, está a um passo de não sair do papel. O empreendimento, um investimento que beira os R$ 30 milhões, é uma iniciativa do fundo MMP&Três, que tem o empresário Maely Coelho à frente. Os investidores reclamam que as licenças necessárias para a construção das edificações não foram liberadas pela prefeitura, apesar das inúmeras reuniões e documentações apresentadas nos últimos meses, e tudo caminha para uma desistência. A informação já circula entre empresários da cidade, que estavam animados com a possibilidade de um empurrão no turismo, e o bode foi colocado na sala da prefeitura, que já começou a se mexer.

A insatisfação dos empreendedores com os atrasos vem de alguns meses, mas, sem nenhum fato novo, piorou nos últimos dias. Os empresários já tinham tomado a decisão de enviar os equipamentos importados da China, que iriam para o parque de Guarapari, para a unidade que está sendo construída em Campos do Jordão, interior de São Paulo (que começou a ser desenvolvida depois). O caldo azedou ainda mais depois que os empreendedores, há poucos dias, foram a João Pessoa, capital da Paraíba, conhecer um complexo de turismo que está sendo construído por lá e foram convidados a participar da operação. Está praticamente sacramentada a instalação do Parque dos Dinos por lá também. Guarapari, que ainda tem tempo de reverter a questão, acabou perdendo muito espaço.

A primeira unidade do parque, inaugurada em 2022, fica em Miguel Pereira, região Serrana do Rio de Janeiro. O empreendimento atrai mais de 350 mil visitantes por ano e foi inspirado em atrações que transformaram Gramado, na Serra Gaúcha, na potência turística que é hoje. O Terra dos Dinos de Guarapari empregaria 180 pessoas.

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A ver quais serão as cenas dos próximos capítulos.

Nota enviada pela prefeitura de Guarapari: