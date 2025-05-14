Parque dos dinossauros de Guarapari pode não sair do papel

O parque temático Terra dos Dinos, na região de Buenos Aires, Guarapari, está a um passo de não sair do papel. O empreendimento, um investimento que beira os R$ 30 milhões, é uma iniciativa do fundo MMP&Três, que tem o empresário Maely Coelho à frente.
Os investidores reclamam que as licenças necessárias para a construção das edificações não foram liberadas pela prefeitura, apesar das inúmeras reuniões e documentações apresentadas nos últimos meses, e tudo caminha para uma desistência. A informação já circula entre empresários da cidade, que estavam animados com a possibilidade de um empurrão no turismo, e o bode foi colocado na sala da prefeitura, que já começou a se mexer.
A insatisfação dos empreendedores com os atrasos vem de alguns meses, mas, sem nenhum fato novo, piorou nos últimos dias. Os empresários já tinham tomado a decisão de enviar os equipamentos importados da China, que iriam para o parque de Guarapari, para a unidade que está sendo construída em Campos do Jordão, interior de São Paulo (que começou a ser desenvolvida depois). O caldo azedou ainda mais depois que os empreendedores, há poucos dias, foram a João Pessoa, capital da Paraíba, conhecer um complexo de turismo que está sendo construído por lá e foram convidados a participar da operação. Está praticamente sacramentada a instalação do Parque dos Dinos por lá também. Guarapari, que ainda tem tempo de reverter a questão, acabou perdendo muito espaço.
A primeira unidade do parque, inaugurada em 2022, fica em Miguel Pereira, região Serrana do Rio de Janeiro. O empreendimento atrai mais de 350 mil visitantes por ano e foi inspirado em atrações que transformaram Gramado, na Serra Gaúcha, na potência turística que é hoje. O Terra dos Dinos de Guarapari empregaria 180 pessoas.
A ver quais serão as cenas dos próximos capítulos.
Nota enviada pela prefeitura de Guarapari:
"A Prefeitura de Guarapari informa que o processo relacionado ao empreendimento “Parque dos Dinossauros” teve início ainda na gestão anterior. Desde o começo da atual administração, todos os esforços têm sido voltados para orientar tecnicamente a empresa responsável, com o objetivo de viabilizar o projeto dentro da legalidade e dos prazos previstos. As secretarias municipais envolvidas atuaram de forma integrada e diligente, resultando na emissão da licença ambiental e na elaboração da licença para construção, que está condicionada apenas à assinatura de um Termo de Compromisso previamente enviado ao empresário responsável. Até o momento, porém, o documento não foi assinado, o que impede a continuidade formal do processo. É importante destacar que, em abril deste ano, a empresa protocolou oficialmente os documentos necessários para o licenciamento, tendo as equipes técnicas da Prefeitura prestado todo o suporte necessário, sanando dúvidas e orientando quanto às adequações exigidas, sempre com foco na efetivação do empreendimento. Reiteramos, assim, nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável de Guarapari, com a geração de empregos e com a atração de novos empreendimentos. Seguiremos abertos ao diálogo e empenhados em viabilizar, dentro da legalidade, projetos que contribuam para o progresso do município".