Complexos logísticos: grupo do ES coloca R$ 200 milhões na Bahia e no Paraná

Complexo Logístico Grande Vitória, em Viana, que pertence à 7Log. Crédito: Divulgação/7Log

A 7Log, braço imobiliário da família Belmok, com forte atuação no segmento logístico, está expandindo os seus negócios para fora do Espírito Santo. O grupo está investindo R$ 200 milhões em complexos de armazenagem em Simões Filho, que fica na Região Metropolitana de Salvador (BA), e em Londrina, no Norte do Paraná.

“É um negócio que está crescendo em todo o país, puxado fundamentalmente pelas vendas online. Nós já sabemos como funciona o setor, atuamos há muitos anos no Espírito Santo, e tomamos a decisão de expandir para outras regiões”, explicou Yan Belmok, diretor da 7Log. “Buscamos locais parecidos com o Espírito Santo, que é um mercado de porte médio. Fora as grandes regiões metropolitanas, São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, analisaremos oportunidades no país todo”.

O complexo de Londrina, que é a segunda maior cidade paranaense, terá 40 mil m², receberá um investimento de R$ 70 milhões e ficará pronto em meados do ano que vem. O de Simões Filho terá 60 mil m², receberá um aporte de R$ 130 milhões e será entregue no final do ano que vem.

No Espírito Santo, a 7Log está investindo R$ 100 milhões na expansão do Complexo Logístico Grande Vitória, que fica em Viana. A operação, que já tem 105 mil m² de área bruta locável, terá mais 76 mil m². A obra fica pronta até o final do ano.

A Gazeta integra o Saiba mais