Indústria de base do ES cresce dentro e principalmente fora do Estado

Anita Garibaldi, navio-plataforma da Petrobras, no Estaleiro Jurong, em Aracruz Crédito: Fernando Madeira

"As maiores indústrias do Espírito Santo são dos setores de petróleo e gás, siderurgia, mineração e celulose, aprendemos muito fornecendo para elas e estamos levando a bagagem para fora, o que é ótimo para a nossa indústria. Antes, dependíamos muito dos investimentos que eram feitos aqui no Espírito Santo, agora, estamos olhando para todo o Brasil, o mercado é maior e os riscos acabam sendo diluídos", explicou Antônio Falcão, presidente da Câmara de Base e Construção da Federação das Indústrias do Espírito Santo.

Os fornecedores capixabas atuam em um mercado quase trilionário. Nos próximos cinco anos, as compras e os investimentos a serem feitos pelas companhias de petróleo e gás, energia, siderurgia, mineração e celulose em todo o Brasil chegarão a R$ 970 bilhões. Os dados foram levantados pela DVF Consultoria e serão todos apresentados na Mec Show, feira do setor que será realizada de 6 a 8 de agosto, no Pavilhão de Carapina.