Veto de Lula é confirmado e empresários alertam para "impacto severo" no ES

Em nota divulgada na manhã desta sexta, o Sindiex (Sindicato do Comércio de Importação e Exportação do Estado) afirmou que a medida pode ter um impacto severo na economia do Espírito Santo. "Ao longo dos últimos anos, foram realizados investimentos estratégicos significativos para fortalecer a infraestrutura portuária e logística do Espírito Santo, como a implantação de novos terminais e de expansão de retroáreas – voltadas especificamente para facilitar o recebimento e o processo de nacionalização e distribuição dos veículos importados por tradings pelo Estado. O veto do presidente representa uma ameaça direta a esses investimentos, aos empregos gerados pela cadeia do comércio internacional e à capacidade do Espírito Santo de se tornar competitivo no mercado brasileiro".