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Comércio exterior

Veto de Lula pode ser fatal para a importação de carros pelo Espírito Santo

Dentro do Mover, pacote de incentivos ao setor automotivo, o presidente vetou o modelo de importação de carros e peças por encomenda, que é responsável por 85% do movimento capixaba

Públicado em 

27 jun 2024 às 14:16
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Carros importados estacionados no Terca, em Cariacica
Carros importados estacionados no Terca, em Cariacica Crédito: Divulgação/TercaZilli
Um veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve ser publicado nesta sexta-feira (27) no Diário Oficial da União, pode cair como uma bomba no principal item da pauta de importação do Espírito Santo: carros elétricos. Nesta quinta-feira (27), o presidente sancionou o Mover, novo programa do governo de incentivo à indústria automobilística. Dentro deste pacote, durante a tramitação no Congresso Nacional, foi incluída uma emenda regulamentando as importações por conta e ordem (quando os custos são pagos pelo comprador final da mercadoria) e as importações por encomenda (quando os custos são pagos pela empresa importadora). Lula vetou a parte da importação por encomenda, responsável por 85% do movimento capixaba.

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"É um duro golpe dado em uma atividade estratégica para o Espírito Santo. A decisão presidencial sairá no Diário Oficial de amanhã (sexta), mas já temos a informação de que este trecho específico foi vetado. Sabe a história do 'muito ajuda quem não atrapalha'? É isso", disparou o vice-governador e secretário de Desenvolvimento do Espírito Santo, Ricardo Ferraço.
"Entre janeiro e maio, entraram, pelos portos do Espírito Santo, R$ 13 bilhões em carros importados. Isso movimenta uma enorme cadeia, emprega milhares de trabalhadores e gera centenas de milhões em impostos aqui para o Estado. Só para as pessoas terem uma ideia, são mais de mil carretas dedicadas para essa carga. Como vai ficar tudo isso depois deste veto? Mais de 80% do movimento que vem para o Estado é pelo modelo de encomenda, os empresários vão sentar e fazer as contas, mas é certo que já está criado um ambiente de insegurança, o que é sempre péssimo para a economia".
Até agora, os modelos de importação eram regidos por uma portaria da Receita Federal. "A ideia da emenda era dar mais segurança, afinal, vira lei. A questão é que, por algum motivo que eu ainda não sei qual é, o presidente resolveu vetar a parte da importação por encomenda. Importante dizer que há quase trinta anos o sistema funciona desta forma, com os dois modelos de importação. Agora vamos entrar em um voo cego, que ameaça uma atividade que vinha muito bem no Espírito Santo, se expandindo e agregando valor. É um grande equívoco do governo federal, atrapalha o desenvolvimento da cadeia automotiva em outros estados, vai concentrar cada vez mais em São Paulo", disse Ferraço.
A partir de agora será iniciada uma mobilização para a derrubada do veto presidencial no Congresso. Bancada federal, empresários e entidades já iniciaram os trabalhos.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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