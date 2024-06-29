Com café em alta, Nater Coop disponibiliza R$ 150 milhões em crédito

Colheita do café está em pleno andamento Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Nater Coop, antiga Coopeavi, de olho na alta do café, vai disponibilizar R$ 150 milhões em crédito ao produtor com o objetivo de financiar maquinário, insumos, irrigação e outras tecnologias agrícolas. São duas as modalidades disponíveis: barter (o pagamento é feito com o produto cultivado) e prazo de pagamento flexível (até um ano para pagar pelo insumo adquirido).

Os produtores rurais que são clientes da cooperativa, cooperados ou não, poderão acessar as linhas. Precisam estar com o cadastro atualizado, adimplentes e passar por uma avaliação de crédito. As linhas serão ofertadas nas feiras da cooperativa, em Nova Venécia (até 29 de junho) e Santa Teresa (11 a 13 de julho), ou em qualquer uma das 42 lojas da Nater.

"Com as condições especiais que estamos oferecendo, esperamos facilitar o acesso a tecnologias inovadoras e promover um aumento significativo na produtividade e na rentabilidade das propriedades agrícolas. Esperamos garantir um suporte financeiro sólido para o desenvolvimento do setor”, destaca Marcelino Bellardt, diretor-geral da Nater Coop.