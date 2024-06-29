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Agronegócio

Com café em alta, Nater Coop disponibiliza R$ 150 milhões em crédito

A cooperativa, que quer ganhar mais espaço no segmento, está de olho na expansão da colheita e também na disparada dos preços do conilon

Públicado em 

29 jun 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Colheita do café, agricultura, agronegócio
Colheita do café está em pleno andamento Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Nater Coop, antiga Coopeavi, de olho na alta do café, vai disponibilizar R$ 150 milhões em crédito ao produtor com o objetivo de financiar maquinário, insumos, irrigação e outras tecnologias agrícolas. São duas as modalidades disponíveis: barter (o pagamento é feito com o produto cultivado) e prazo de pagamento flexível (até um ano para pagar pelo insumo adquirido).

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Os produtores rurais que são clientes da cooperativa, cooperados ou não, poderão acessar as linhas. Precisam estar com o cadastro atualizado, adimplentes e passar por uma avaliação de crédito. As linhas serão ofertadas nas feiras da cooperativa, em Nova Venécia (até 29 de junho) e Santa Teresa (11 a 13 de julho), ou em qualquer uma das 42 lojas da Nater.
"Com as condições especiais que estamos oferecendo, esperamos facilitar o acesso a tecnologias inovadoras e promover um aumento significativo na produtividade e na rentabilidade das propriedades agrícolas. Esperamos garantir um suporte financeiro sólido para o desenvolvimento do setor”, destaca Marcelino Bellardt, diretor-geral da Nater Coop.
Em 2024, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a produção capixaba de conilon deve chegar a 11,1 milhões de sacas, 9% acima da safra passada. A saca está valendo R$ 1,170 mil, similar ao preço do arábica, um recorde histórico. O arábica deve colher 3,5 milhões de sacas.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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