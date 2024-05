Os altos e baixos do café conilon depois da cotação recorde

Em 30 de abril, a saca de 60 kg de café conilon tipo 7 negociada pela Cooabriel, a maior cooperativa da espécie do Brasil, bateu em R$ 1.130. Um recorde. Nesta segunda-feira (13), o mesmo produto estava em R$ 920, queda de 18,5% em menos de quinze dias. No dia 29 de fevereiro, a saca valia R$ 795. O que explica uma oscilação tão forte de preços em um espaço tão curto de tempo? A coluna ouviu empresários e especialistas e, na visão deles, a especulação tomou conta durante o mês de abril, fazendo a volatilidade aumentar.

A valorização do conilon em todo o planeta se dá, fundamentalmente, por causa dos problemas climáticos enfrentados por Vietnã e Indonésia, primeiro e terceiro maiores produtores do mundo, respectivamente. O Brasil, segundo maior produtor (70% vem do Espírito Santo), se beneficia diretamente do cenário. Além disso, a qualidade do produto brasileiro vem avançando ano após ano, o que encareceu ainda mais o café produzido por aqui. A 'alta ideal' é a que vem aos poucos, como se deu entre maio de 2023 e o final de fevereiro, quando saiu de R$ 645 e chegou aos R$ 795 (+23,2%). O que aconteceu entre março e abril (de R$ 795 a R$ 1.130, avanço de 42,1%) é considerado pouco saudável, tanto que, logo na sequência, nos primeiros dias de maio, os preços chegaram a tombar mais de 20%.