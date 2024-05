Em expansão, Grupo Carone dobra capacidade de armazenagem

Supermecados Carone, em Itaparica. Crédito: Divulgação/Carone

O Grupo Carone, dono das marcas Supermercados Carone e Sempre Tem, vem em forte expansão. Nos últimos cinco anos foram inauguradas oito lojas e outras três estão com obras para começar: Cabo Frio (RJ), São Pedro da Aldeia (RJ) e Barra do Jucu (só depende do ok da Prefeitura de Vila Velha). Ao todo, sem contar as unidades em obra, são 17 lojas. Para dar conta do avanço, o grupo precisou dobrar a capacidade de armazenagem de mercadorias - de 12 mil m² para 24 mil m².

Além do galpão do grupo, que funciona em Jardim Limoeiro, Serra, há 12 anos, com 12 mil m², um novo espaço, em Taquara, também na Serra, com 12 mil m², foi alugado para dar fôlego à expansão das lojas. A área de frigorífico, em Jardim Limoeiro, também precisou dobrar de tamanho, para 4 mil m². O investimento total neste pacote foi de R$ 10 milhões.

"Nós conseguimos segurar essa ampliação do centro de distribuição por algum tempo porque o nosso crescimento vem sendo majoritariamente via Sempre Tem, que é um atacarejo. As próprias lojas são capazes de armazenar muita mercadoria. Entretanto, chegamos no limite desta estratégia e fomos atrás de um fôlego, afinal, novas lojas serão inauguradas", assinalou William Carone Júnior, diretor do grupo.

O Carone já está construindo um centro de distribuição na Rodovia do Contorno. A primeira fase terá 31,5 mil m². A área comporta um galpão de 80 mil m².

