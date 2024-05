Senac coloca R$ 21 milhões na compra de dois imóveis na Serra e em Cariacica

"Estamos com um plano muito ambicioso de investimentos, vamos triplicar a capacidade de atendimento do Senac até 2030. As novas unidades, além da questão do ensino, que é o nosso principal objetivo, terão uma pegada muito forte de inovação e também espaços para recebermos os empresários e a comunidade do local. Vamos oferecer, por exemplo, auditórios e áreas de eventos", explicou Richardson Schmittel, diretor do Senac no Espírito Santo.