Distribuição do Sicoob ES aos associados avança 49% e bate em R$ 598 milhões

O sistema Sicoob ES vai distribuir R$ 598,3 milhões aos seus mais de 700 mil associados. O montante vem das sobras das seis cooperativas de crédito que compõem o sistema (Sul-Litorâneo, Sul, Coopermais, Sul-Serrano, Credirochas e Conexão) e da remuneração paga sobre o capital no decorrer de 2023. O valor é 49% superior ao que foi distribuído no ano passado. Trata-se de um recorde.

"É a materialização do cooperativismo. Queremos criar valor e sermos relevantes para nossos cooperados e para o nosso entorno e, neste modelo de negócio, com resultados sendo reinvestidos na própria estrutura e comunidade", afirma Nailson Dalla Bernadina, diretor-executivo do Sicoob ES. Em nível nacional, o Sicoob anunciou um resultado recorde no ano passado, de R$ 8,4 bilhões, sendo que só o sistema regional contabilizou mais de R$ 1 bilhão em suas operações.