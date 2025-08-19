Abdo Filho
Mudanças no comando da Petrobras no Espírito Santo e em Campos

Guilherme Sargenti está de saída da gerência geral da Unidade de Negócios do Espírito Santo da Petrobras. Desafio do novo comandante é manter Estado relevante dentro da companhia

Vitória
Publicado em 19/08/2025 às 08h50
Anita Garibaldi, navio-plataforma da Petrobrás
Navio-plataforma da Petrobras no Estaleiro Jurong, em Aracruz. Crédito: Fernando Madeira

Guilherme Sargenti está de saída da gerência geral da Unidade de Negócios do Espírito Santo da Petrobras. O anúncio da troca de comando está sendo feito nesta terça-feira (19). O executivo, que ficou um ano no Estado, vai comandar uma das mais relevantes e antigas unidades da estatal: a da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro.

O indicado para assumir o comando da unidade capixaba, que também toma conta da parte Norte das operações do Rio de Janeiro, é Gilvan Lima de Amorim, atual Gerente Geral da Unidade Mero do Campo de Libra, na Bacia de Santos. O novo chefe, embora venha de São Paulo, conhece bem o Estado. Ele já foi gerente do Campo de Jubarte, o maior do Espírito Santo e um dos mais produtivos da história da Petrobras.

Guilherme Sargenti é novo gerente geral da Petrobras no ES
Guilherme Sargenti, executivo da Petrobras, está deixando a Unidade do Espírito Santo. Crédito: Divulgação/Petrobras

Amorim chega com o desafio de manter o Espírito Santo relevante dentro das operações da estatal. O Estado já foi o segundo maior produtor do Brasil, mas, com o pré-sal, perdeu espaço para Santos. Com a Margem Equatorial, no Norte e Nordeste, os executivos do Estado precisarão trabalhar bastante para atrair investimentos para cá.

Sargenti sai com os seguintes números: a unidade está com produção consolidada de 300 mil barris por dia e pode cruzar os 350 mil nos próximos meses.

