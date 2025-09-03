Home
Fábrica de café descafeinado será inaugurada no ES com investimento de R$ 150 milhões

Expectativa da empresa é atender o mercado interno e externo com o café sem cafeína; fábrica será inaugurada nesta quinta-feira (4)

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 14:14

Fábrica da DM Descafeinados em Sooretama
Fábrica da DM Descafeinados em Sooretama Crédito: Divulgação

Espírito Santo vai ganhar, nesta quinta-feira (4), mais uma indústria dedicada ao café. Será inaugurada em Sooretama, no Norte do Estado, uma fábrica de café descafeinado – ou seja, sem cafeína –, a partir de um investimento de R$ 150 milhões. 

Localizada às margens da BR 101 em Sooretama, a fábrica da DM Descafeinadores do Brasil está gerando 130 empregos e traz para um processo inovador na produção.

Segundo a empresa, a cafeína é removida pelo processo Mountain Water, que controla condições como fluxo, temperatura e pressão da água para preservar o sabor e o aroma do café. Dessa forma, dispensa o uso de produtos químicos sintéticos.

Segundo João Aparecido, gestor industrial e de armazéns da empresa, o café descafeinado produzido na fábrica em Sooretama será destinado para o mercado interno brasileiro, sendo distribuído pelas rodovias. E outra parte da produção vai para países da Europa, Ásia e também Estados Unidos via modal marítimo e aéreo.

A DM Descafeinadores do Brasil é formada pela união das multinacionais Eisa Interagrícola, subsidiária do grupo suíço Ecom Agroindustrial e a mexicana Descamex Descafeinadores. 

