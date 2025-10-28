Corrida desafia atletas nas montanhas entre Espírito Santo e Minas Gerais

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 10:16
O Caparaó será palco de um desafio inédito para os amantes da corrida. A Pedra Menina Running Challenge acontece no dia 30 de novembro, em Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo, e vai levar os competidores a um percurso entre vales, cafezais e serras do Parque Nacional do Caparaó, região que abriga o Pico da Bandeira, um dos pontos mais alto do Sudeste do Brasil, com 2.890 metros de altitude.
A prova traz os percursos de 5 km e 18,5 km. Os atletas vão largar da vila de Pedra Menina, a cerca de 900 metros de altitude e no ápice do trajeto terão um ganho de altitude de 548m ao cruzarem a divisa entre Espírito Santo e Minas Gerais.
Segundo o organizador Álvaro Moura, a corrida vai muito além do desempenho físico. “A Pedra Menina Running Challenge é uma prova pensada para desafiar o atleta. Não é apenas uma corrida, é um desafio que leva o corredor ao limite, ao mesmo tempo em que o presenteia com um cenário deslumbrante da Mata Atlântica no Caparaó. Será, sem dúvidas, um trajeto memorável, e vai marcar quem tiver a coragem de participar”, afirma o organizador da prova, Álvaro Moura.
O evento também reforça o compromisso com a preservação ambiental e responsabilidade social. A organização vai adotar práticas sustentáveis durante a prova, como o uso consciente dos recursos naturais e incentivo à conservação das áreas protegidas do entorno. Além disso, os participantes poderão fazer uma inscrição solidária, com doação de 1 litro de leite, que será destinado a instituições sociais locais.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o