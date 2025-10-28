Home
Corrida desafia atletas nas montanhas entre Espírito Santo e Minas Gerais

Corrida desafia atletas nas montanhas entre Espírito Santo e Minas Gerais

Pedra Menina Running Challenge terá percursos de 5 km e 18,5 km a mais de 1.400 metros de altitude

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 10:16

Região do Caparaó vai receber corrida que vai desafiar os participantes
Região do Caparaó vai receber corrida que vai desafiar os participantes

O Caparaó será palco de um desafio inédito para os amantes da corrida. A Pedra Menina Running Challenge acontece no dia 30 de novembro, em Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo, e vai levar os competidores a um percurso entre vales, cafezais e serras do Parque Nacional do Caparaó, região que abriga o Pico da Bandeira, um dos pontos mais alto do Sudeste do Brasil, com 2.890 metros de altitude.

A prova traz os percursos de 5 km e 18,5 km. Os atletas vão largar da vila de Pedra Menina, a cerca de 900 metros de altitude e no ápice do trajeto terão um ganho de altitude de 548m ao cruzarem a divisa entre Espírito Santo e Minas Gerais.

Segundo o organizador Álvaro Moura, a corrida vai muito além do desempenho físico. “A Pedra Menina Running Challenge é uma prova pensada para desafiar o atleta. Não é apenas uma corrida, é um desafio que leva o corredor ao limite, ao mesmo tempo em que o presenteia com um cenário deslumbrante da Mata Atlântica no Caparaó. Será, sem dúvidas, um trajeto memorável, e vai marcar quem tiver a coragem de participar”, afirma o organizador da prova, Álvaro Moura. 

Sustentabilidade

O evento também reforça o compromisso com a preservação ambiental e responsabilidade social. A organização vai adotar práticas sustentáveis durante a prova, como o uso consciente dos recursos naturais e incentivo à conservação das áreas protegidas do entorno. Além disso, os participantes poderão fazer uma inscrição solidária, com doação de 1 litro de leite, que será destinado a instituições sociais locais. 

Serviço

  • Pedra Menina Running Challenge 

  • Data: 30 de novembro
  • Percursos: 5 km e 18,5 km 
  • Local: ores do Rio Preto – ES, localidade de Pedra Menina 
  • Inscrições: ticketsports.com.br

