No Caparaó

Corrida desafia atletas nas montanhas entre Espírito Santo e Minas Gerais

Pedra Menina Running Challenge terá percursos de 5 km e 18,5 km a mais de 1.400 metros de altitude

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 10:16

Região do Caparaó vai receber corrida que vai desafiar os participantes Crédito: Pedra Menina Running Challenge/Divulgação

O Caparaó será palco de um desafio inédito para os amantes da corrida. A Pedra Menina Running Challenge acontece no dia 30 de novembro, em Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo, e vai levar os competidores a um percurso entre vales, cafezais e serras do Parque Nacional do Caparaó, região que abriga o Pico da Bandeira, um dos pontos mais alto do Sudeste do Brasil, com 2.890 metros de altitude.

A prova traz os percursos de 5 km e 18,5 km. Os atletas vão largar da vila de Pedra Menina, a cerca de 900 metros de altitude e no ápice do trajeto terão um ganho de altitude de 548m ao cruzarem a divisa entre Espírito Santo e Minas Gerais.

Segundo o organizador Álvaro Moura, a corrida vai muito além do desempenho físico. “A Pedra Menina Running Challenge é uma prova pensada para desafiar o atleta. Não é apenas uma corrida, é um desafio que leva o corredor ao limite, ao mesmo tempo em que o presenteia com um cenário deslumbrante da Mata Atlântica no Caparaó. Será, sem dúvidas, um trajeto memorável, e vai marcar quem tiver a coragem de participar”, afirma o organizador da prova, Álvaro Moura.

Sustentabilidade

O evento também reforça o compromisso com a preservação ambiental e responsabilidade social. A organização vai adotar práticas sustentáveis durante a prova, como o uso consciente dos recursos naturais e incentivo à conservação das áreas protegidas do entorno. Além disso, os participantes poderão fazer uma inscrição solidária, com doação de 1 litro de leite, que será destinado a instituições sociais locais.

Serviço

Pedra Menina Running Challenge





Data: 30 de novembro

30 de novembro Percursos: 5 km e 18,5 km

5 km e 18,5 km Local: ores do Rio Preto – ES, localidade de Pedra Menina

Inscrições: ticketsports.com.br

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta