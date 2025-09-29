Nestlé vai investir pesado na Garoto e amplia o olhar sobre o Espírito Santo

Linha de produção da Garoto, em Vila Velha. Crédito: Fernando Madeira

Até 2028, a Nestlé vai investir R$ 7 bilhões no Brasil. Ainda não está fechado o quanto disso virá para Vila Velha, onde fica a Garoto, que é a maior fábrica de chocolates do conglomerado suíço no mundo, o planejamento dos aportes será fechado nas próximas semanas, mas é certo que uma parte relevante virá para a Glória. O crescimento da produção de chocolates é um dos pilares do movimento que está sendo realizado.

"A Garoto é uma prioridade da Nestlé e seguirá sendo. Entre 2020 e 2025, fizemos investimentos de R$ 800 milhões em Vila Velha, trata-se de uma fábrica de grande porte e que abriga o que há de melhor no mundo em termos de tecnologia e automação na indústria de alimentos. O índice de erro nesta unidade é praticamente zero. Ainda estamos fechando o volume de investimentos que será feito aqui, mas te adianto que o nosso foco seguirá sendo em aumentar a eficiência e a produção desta que é a maior unidade do mundo da Nestlé em produção de chocolate", explicou Marco Guimarães, vice-presidente de Operações da Nestlé, que veio ao Estado para a Dez Milhas Garoto, realizada neste domingo (28).

A fábrica da Glória seja a joia da coroa, o radar da Nestlé está mais do que ligado no Espírito Santo. A companhia já é a maior compradora do café conilon capixaba, que responde por cerca 70% de toda a safra brasileira, e está acompanhando com muita atenção a evolução da produção no Estado (quantidade, qualidade e sustentabilidade) e os investimentos em infraestrutura, destacadamente portos, que estão se desenvolvendo no Norte do Espírito Santo. "Estamos sempre analisando alternativas de trazer novos produtos. O Espírito Santo tem grande vocação cafeeira e somos grandes compradores do Estado. Sem dúvida é uma região interessante, o que acontece no Norte capixaba está no radar da Nestlé".

Hoje, no Estado, a Nestlé, muito embora tenha uma fábrica relevante, produz apenas chocolate. Entretanto, a gigante dos alimentos possui uma linha grande, inclusive de cafés, tendo em seu portfólio marcas poderosas como Nespresso, Nescafé e Dolce Gusto. Trata-se, por exemplo, da maior fabricante de solúvel do Brasil. O Espírito Santo, por ser o maior produtor de conilon (matéria-prima do solúvel) do país e por ter uma infraestrutura portuária que está avançando, recebeu, recentemente, em Linhares, fábricas de solúvel de duas concorrentes diretas da Nestlé: Ofi, de Singapura, e Louis Dreyfus, da França.

