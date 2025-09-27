Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

Papo de Valor #14: "A pressão por mais gasto público é gigante. O desafio é enorme", alerta economista

O Papo de Valor #14, videocast da coluna, debate o rumo dos gastos públicos com um dos maiores estudiosos do país: Alberto Borges

Vitória
Publicado em 27/09/2025 às 03h00

Alberto Borges, economista, é um dos maiores estudiosos em finanças públicas do Brasil. Sócio da Aequus Consultoria, ele foi secretário da Fazenda de Vitória na gestão do ex-prefeito Luciano Rezende. O convidado do Papo de Valor #14 faz um alerta importante para os prefeitos e para os gestores públicos em geral.

“Os últimos anos foram extraordinários para as finanças públicas municipais e também estaduais. A pandemia, por uma série de motivos, reduziu muito os gastos das prefeituras e aumentou a arrecadação. Em todo o país, inclusive no Estado, os prefeitos fizeram um caixa inédito e puderam investir também de maneira inédita. A população percebeu isso e o índice de reeleição foi altíssimo, basta olhar o que aconteceu aqui na Grande Vitória. Só que esse cenário não foi eterno, a coisa já mudou, e os prefeitos precisam olhar para as suas despesas”.

Borges, que já teve experiência no poder público, relata a dificuldade que é fazer um ajuste de fato. “A pressão por mais gasto público é gigante no Brasil. A pressão é por cada centavo. O desafio é enorme. Repare que as receitas sobem e os gastos vêm junto. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é muito importante, olhou para os gastos com pessoal mais deixou coisas relevantes, como custeio, de fora. Precisamos enfrentar esse tema do orçamento público com urgência. A qualidade do nosso gasto é ruim”.

O economista Alberto Borges (à esquerda), dá entrevista para Abdo Filho no videocast Papo de Valor
O economista Alberto Borges (à esquerda), dá entrevista para Abdo Filho no videocast Papo de Valor. Crédito: Farley Sil

