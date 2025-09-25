Abdo Filho
Em grave crise, gigante Ambipar possui negócios e relações antigas com o ES

A multinacional brasileira, que vinha em forte expansão nos últimos anos, surpreendeu o mercado com a informação de que possui um rombo que pode chegar aos R$ 10 bi

Publicado em 25/09/2025 às 17h51
Caminhão de coleta de resíduos da Ambipar em operação
Caminhão de coleta de resíduos da Ambipar em operação. Crédito: Divulgação/Ambipar

A Ambipar, maior empresa de soluções ambientais do Brasil, surpreendeu o mercado, nesta quinta-feira (25), com a informação de que deu entrada, na Justiça, com um pedido de cautelar contra credores, medida preparatória para uma recuperação judicial. O rombo financeiro estimado beira os R$ 10 bilhões. Estamos falando de uma companhia que faturou R$ 6,4 bilhões, em 2024, e que teve um crescimento exponencial nos últimos anos, principalmente no início da década, quando a Ambipar foi com agressividade ao mercado em comprou várias empresas Brasil e mundo afora.

As relações da Ambipar no Espírito Santo são antigas. A empresa possui, há alguns anos, um aterro sanitário em Aracruz. No final da primeira década dos anos 2000, a empresa, tendo a Nutripetro à frente, chegou a tentar a viabilizar a construção de um porto em Barra do Riacho, também Aracruz.

No período das aquisições, entre 2021 e 2023, a companhia comprou algumas empresas no Estado: CTA Serviços em Meio Ambiente (que virou Ambipar Response Fauna e Flora), Bioenv Análises Ambientais (que passou a se chamar Ambipar Response Analytical) e a ControlPar Participações (Ambipar Response Espírito Santo). Além disso, a empresa é muito forte no Estado em contratos de seguro para o caso de acidentes ambientais.

São vários os bons ativos da Ambipar, que agora enfrenta uma grave crise. Já tem muita gente grande de olho, inclusive aqui no Espírito Santo.

